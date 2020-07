Barsinghausen

Auf dem Skateplatz im neuen Stadtteilpark am Ende der Wilhelm-Busch-Straße in Barsinghausens Nordstadt können auch in den Sommerferien donnerstags von 15 bis 18 Uhr Skateboards, BMX-Räder, Helme und Schoner ausgeliehen werden. „Wir haben auf Wunsch unserer Besucher nun auch mehrere Scooter im Verleih“, sagt Tim-Yannick Krutzky, Anerkennungspraktikant bei der Stadt und Ansprechpartner vor Ort.

Ausleihe ist kostenlos

Das Angebot ist kostenlos. Personalbedingt musste der Ausleihservice zwischenzeitlich pausieren. „Daher sind wir umso glücklicher, wieder vor Ort sein zu können“, sagt Jugendpflege-Amtsleiter Björn Wende, der dieses Angebot als „eine wertvolle Ergänzung in der Barsinghäuser Sportlandschaft“ bezeichnet.

Angebot ist wetterabhängig

Langfristig will die Stadt das Skateangebot regelmäßig anbieten. „Inwiefern wir mit unserem Angebot vor Ort sein können, ist natürlich auch abhängig von den Witterungsverhältnissen“, so Krutzky. Der nächste Skatedonnerstag findet am 23. Juli von 15 bis 18 Uhr statt – sofern es das Wetter zulässt.

Von Jennifer Krebs