Sorgen bald Ranger für die Einhaltung der Regeln im Deister?

Die Zusammenarbeit von Deisterfreunden und Landesforsten sei von allen Seiten gelobt worden, betonten die Deisterfreunde nach dem Treffen mit der Region. „Wir haben alle Argumente, die man ins Feld führen könnte, auf unserer Seite: Pachtzahlungen, Bindung und Kanalisierung der Bikes, Absicherung der Strecken, Rückbau nicht genehmigter Wege“, schreibt der Vereinsvorstand und ergänzt: „Andere Waldbesitzer wagen weiterhin nicht den Versuch einer (testweisen) Zusammenarbeit, allerdings fällt ihnen die Begründung sichtlich schwer.“

Der Verein habe den Wunsch der Waldbesitzer wahrgenommen, auch außerhalb des Vertragsbereiches mit den Landesforsten Einfluss auf die Wegenutzung zu nehmen. „Wir sind sofort zur Zusammenarbeit bereit, aber nicht ohne Gegenleistung in Form von weiteren offiziellen Strecken.“ Denn diese sind nach Ansicht der Deisterfreunde dringend notwendig.

Den Vorschlag der Region, Rangerstellen zu schaffen, halten sie für die Gebiete, auf denen es legale Trails gibt, für überflüssig, „da es hier aufgrund der Zusammenarbeit von Landesforsten und Deisterfreunden keine inoffiziellen Strecken gibt und sich somit jede weitere Form der Kontrolle erübrigt.“

Ihr Vorschlag: Das Gebiet, in dem es offizielle Strecken der Deisterfreunde gibt, soll vergrößert werden. „Unser Einfluss ist messbar um ein Vielfaches höher als der zweier Ranger und davon abgesehen weitaus weniger kostenintensiv.“ Denn die Rangerstellen könnten Kosten in sechsstelliger Höhe nach sich ziehen. „Dies erscheint uns im Angesicht des Angebotes, dass wir nach wie vor an alle Waldbesitzer aufrecht erhalten, unverhältnismäßig.“

Die Deisterfreunde schlagen vor, dass die Waldbesitzer währen einer einjährigen Testphase eine oder mehrere Strecken an die Deisterfreunde verpachten – beginnend mit der Eröffnung der Trails. Der Verein würde dann Pacht zahlen, die Strecke instand halten und illegale Trails zurückbauen. „Wir gewährleisten im Waldgebiet die Kanalisierung auf die offiziell ausgewiesenen Strecken.“