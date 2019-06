Barsinghausen/Wennigsen

Die Veranstaltungsreihe Gartenregion Hannover feiert 2019 ihr zehnjähriges Bestehen. Teil des Programms „Zehn Jahre – zehn Feste“ sind auch Orte in der Region rund um den Deister. Am Sonnabend, 15. Juni, können Interessierte ab 14 Uhr das mittlerweile vierte Fest der Saison erleben. Der Eintritt ist frei.

Los geht es in Wennigsen. Im Bürgersaal des Rathauses gibt es eine Programmbroschüre mit den Kurzportraits aller Künstler und wo sie zu finden sind. Dann können sich die Interessierten auf die „Kunstspur Wennigsen & Gartenlust“ begeben. Kunstschaffende, Kunsthandwerkende und Hobbygärtner öffnen die Türen und Pforten ihrer Ateliers und grünen Refugien. Das Spektrum reicht von Bildhauerei und Keramik über Abstraktes und Popart bis hin zu einem Voodoo-Garten. Die Gärten und Ateliers sind bis 18 Uhr geöffnet, am 16. Juni sogar von 11 bis 18 Uhr.

Aus der Sicht von Gießkannen

Wie im Vorjahr sind auch Aleksandra und Hans-Dieter Pristin aus Groß Munzel wieder mit von der Partie. Sie zeigen am Sonnabend ab 15 Uhr ihren 4500 Quadratmeter großen Garten, Auf dem Damm 8. Dorthin hat das Ehepaar drei Künstler eingeladen, die das Thema der Ausstellung mit verschiedenen Kunstformen interpretieren. Die Audiokünstlerin Natalie Deseke lässt Gärten aus der Sichtweise von Gießkannen betrachten. Ebenfalls anwesend: Stephan Marienfeld aus Hattingen, er arbeitet mit Skulpturen, und Uwe Schloen. Schloen hat aus seinem Bremer Atelier Objekte aus Blei mitgebracht.

Um 18 Uhr schließen die Pforten in Wennigsen und Barsinghausen, weiter geht es in Springe. Dorthin lädt der Studiengang „Experimentelle Gestaltung“ der Hochschule Hannover auf den Hermannshof ein. Für mehrere Wochen war der Hermannshof, Röse 33, das Laboratorium für die jungen Talente und ihre Professoren. Was in Völksen entstanden ist, erklären sie den Besuchern in ihrer GARTENGalerie „Anderweitig“ persönlich. Anschließend erfolgt ein geselliges Beisammensein. Alle Veranstaltungsorte verbindet der Gartenbus. Die Plätze an Bord werden verlost. Alle Informationen rund um die Gartenregion Hannover gibt es im Internet unter gartenregion.de.

Von Stephan Hartung