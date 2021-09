Barsinghausen/Gehrden

Ein 44-Jähriger ist am Sonnabendabend mit einem E-Scooter auf der Rehrbrinkstraße in Barsinghausen unterwegs gewesen, als er stürzte und sich dabei an den Händen und im Gesicht verletzte. Er wurde vom Sanitäterteam eines Rettungswagens behandelt. Die Polizei, die um 21.27 Uhr zum Unfallort gerufen wurde, konnte bei dem Mann einen deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein, entnahmen eine Blutprobe und untersagten dem 44-Jährigen die Weiterfahrt. An dem Scooter entstand kein Schaden.

Polizei stellt E-Scooter sicher

Der Betrunkene widersetzte sich aber den Anweisungen der Polizei, denn gegen 23.12 Uhr wurde er von Polizeikollegen des angrenzenden Reviers im Bereich Gehrden angetroffen. Mit seinem E-Scooter war der Mann diesmal auf der Fahrt in Richtung Barsinghausen unterwegs. Ein erneut durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von immer noch 1,78 Promille. Die Beamten leiteten ein weiteres Verfahren ein, nahmen eine Blutprobe und stellten diesmal den E-Scooter sicher.

Von Sarah Istrefaj