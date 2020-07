Barsinghausen

Die alljährlich im Spätsommer ausgerichtete Breitensportveranstaltung Barsinghausen läuft fällt in diesem Jahr – zumindest in der üblichen Veranstaltungsform – der Corona-Pandemie zum Opfer. „Die gegebenen Umstände lassen es in diesem Jahr leider nicht zu, unsere Laufveranstaltung wie gewohnt durchzuführen“, teilt Initiator Marc Wilke mit.

Bei der Laufsportveranstaltung für den guten Zweck wurden in den vergangenen Jahren die Startgelder der Teilnehmer sowie die meisten sonstigen Erlöse für gemeinnützige Projekte gespendet worden. Profitiert haben jeweils zu gleichen Teilen die Clinic Clowns Hannover und der Ambulante Hospizdienst Aufgefangen.

Sportler laufen in eigener Regie

Wilke und sein Team wollen allerdings nicht vollständig auf die Einnahmemöglichkeiten für den guten Zweck verzichten. Sie haben deshalb beschlossen, vom 31. August bis zum 5. September eine sogenannte Laufwoche zu organisieren. In diesem Zeitraum sind alle Sportler eingeladen, nach Belieben täglich in der Zeit von 18 Uhr bis 19.30 Uhr die bekannte Runde in der Barsinghäuser Kernstadt als eigene Trainingsrunde zu laufen. Start und Ziel ist wie gewohnt vor der Klosterkirche auf dem Mont-Saint-Aignan-Platz.

Feste Startzeiten wird es während der Laufwoche nicht geben. Um einen Massenstart zu verhindern, solle jeder seinen eigenen Lauf in dem genannten Zeitraum beginnen, sagt Wilke. Schon jetzt weisen die Organisatoren darauf hin, dass die Ende August gültigen Hygiene- und Abstandsregeln von den Sportlern einzuhalten sind. Eventuell soll es eine namentliche Erfassung der Aktiven geben. Vor Ort steht jeweils ein kleines Helferteam bereit.

Spenden sind gern gesehen

Alle Sportler, die ihre Runde absolvieren, werden um eine freiwillige Spende in die bereitgestellten Spendenboxen gebeten. Das so gesammelte Geld werde jeweils zur Hälfte an die Clinic-Clowns und den Hospizdienst Aufgefangen weitergegeben, kündigt Wilke an.

Die Laufstrecke wird während der Laufwoche nicht beschildert sein, allerdings wird am Start ein Streckenplan mit der bewährten Laufrunde ausgehängt sein. Im Anschluss an den Trainingslauf bekommt jeder Teilnehmer eine Flasche Wasser sowie ein einzeln eingepacktes Gebäckstück.

Von Andreas Kannegießer