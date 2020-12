Barsinghausen

In Barsinghausen soll es künftig in allen Ortsteilen Ortsvorsteher oder Ortsvorsteherinnen geben, die die Interessen ihres Heimatortes gegenüber Politik und Verwaltung vertreten sollen. Ein von der Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB) im November gestellter Antrag ist in der jüngsten Ratssitzung ohne Gegenstimmen angenommen worden.

In Barsinghausen gibt es im Gegensatz zu den meisten umliegenden Kommunen bisher weder Ortsräte als Interessenvertretung auf der untersten Ebene noch Ortsvorsteher. Die Ratsgremien können gemäß der Niedersächsischen Kommunalverfassung selbst entscheiden, ob es diese Institutionen vor Ort geben soll oder nicht. Während des Bürgermeisterwahlkampfes in den vergangenen Monaten war die Diskussion darüber nach jahrelanger Pause wieder aufgeflammt. Insbesondere Bürger aus kleineren Ortsteilen hatten sich für Ortsräte und -vorsteher ausgesprochen, weil längst nicht alle der 18 Barsinghäuser Ortsteile mit eigenen Mitgliedern im Barsinghäuser Rat vertreten sind.

Stimme für Bewohner der Ortsteile

Als Argument gegen die Bildung von Ortsräten gilt bei einigen der im Rat vertretenen Parteien und Wählergruppen, dass es derzeit schon schwierig genug sei, genügend Bewerber zur Kandidatur für den Rat der Stadt zu finden. Für die Wahl oder Berufung von Ortsvorstehern dagegen hatte sich schon während des Wahlkampfes eine breite Mehrheit abgezeichnet.

Die AFB hat auf die Diskussion als erste reagiert und den Antrag formuliert. „Es geht darum, den Menschen in den Ortsteilen eine Stimme zu geben und ihre Wege zu verkürzen“, sagt AFB-Fraktionssprecherin Kerstin Beckmann. „Wir erwarten auch, dass sich die Präsenz der Stadt vor Ort verbessern kann.“ Mit 39 Ratsmitgliedern lasse sich nicht alles abdecken. Beckmann regt an, dass die künftigen Ortsvorsteher auch eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Amtsinhabern in den benachbarten Ortschaften pflegen sollten. Zwar könnten sich die Sitzungen der vorhandenen Gremien verlängern, wenn Ortsvorsteher eingeführt seien, sagt Beckmann. „Aber die Demokratie ist das wert.“ Das Ganze sei „eine große Chance für die Ortsteile“.

Auch Schünhof begrüßt Idee

Ähnlich argumentieren SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Messing und CDU-Fraktionssprecher Roland Zieseniß. „Die kleinen Ortsteile rücken dichter heran“, sagt Messing. „Es ist zugleich ein guter Schritt, um Menschen näher an die Kommunalpolitik heranzuführen.“ Eine Erkenntnis aus den Gesprächen im Bürgermeisterwahlkampf sei, dass „Verwaltung manchmal sehr weit weg ist“, sagt Zieseniß. Mithilfe von Ortsvorstehern könnten „die Wünsche und Nöte aus den Ortsteilen besser in Rat und Verwaltung transportiert werden“. Auch der neugewählte Bürgermeister Henning Schünhof ( SPD) steht hinter der Idee. „Ich begrüße das sehr“, betont er.

Der Ratsbeschluss sieht vor, dass die Stadtverwaltung zunächst eine neue städtische Hauptsatzung zur Einführung der Ortsvorsteher in der nächsten Kommunalwahlperiode ab Herbst 2021 vorlegen wird. Nach rund dreieinhalb Jahren soll es dann eine Bestandsaufnahme geben, ob sich die neue Struktur bewährt hat. „Dabei ist zu prüfen, ob in Erweiterung Ortsräte eingeführt werden“, heißt es im Beschluss.

Noch nicht entschieden ist bisher, wie die Ortsvorsteher bestimmt oder gewählt werden sollen. Die CDU wünscht sich eine andernorts offenbar bewährte Lösung. „Die Partei oder Wählergruppe mit den meisten Stimmen vor Ort sollte das Vorschlagsrecht haben“, sagt Zieseniß.

Von Andreas Kannegießer