Zur Erinnerung an eine besondere Ausnahmesituation zu Corona-Zeiten hat Claas Söffker aus dem Fliederweg in Barsinghausen zwei leere Jägermeister-Flaschen in den Torpfeiler an seinem Privatgrundstück eingemauert. In den Flaschen stecken handbeschriebene Zettel mit den Empfindungen und Gedanken von Söffkers Kindern Anna (17) und Fiete (14) zu Corona – quasi als Zeitkapseln für künftige Generationen.