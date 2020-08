Barsinghausen/Stemmen

Die Barsinghäuser Polizei ermittelt in zwei Fällen von Verkehrsunfallflucht, die am Freitag und Sonnabend im Barsinghäuser Stadtgebiet begangen worden sind. Am Freitagmittag wurde in Stemmen in der Zeit von 11 bis 14.30 Uhr ein in der Kantorstraße geparkter roter Renault von einem unbekannten Autofahrer am linken Radkasten beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500 Euro. Am Sonnabend hat ein Unbekannter in der Zeit von 15 Uhr bis 15.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes am Reihekamp den schwarzen Audi einer 41-jährigen Frau aus Bad Münder angefahren. An dem Audi entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. In beiden Fällen flüchteten die Verursacher. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer (05105) 5230 um Hinweise auf die Unfallfahrer.

Mehr Polizeimeldungen aus Barsinghausen lesen Sie hier.

Von Andreas Kannegießer