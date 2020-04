Hohenbostel/Bantorf

Für die Kirchengemeinde Bördedörfer haben sich Pastorin Elke Pankratz-Lehnhoff, Lektorin Gabriele Fütterer und Lektor Torsten Beckmann-Loeks zu Ostern eine Art Lieferdienst ausgedacht. Das Prinzip: Jeder kann bei ihnen anrufen, sich eine Andacht wünschen, und sie kommen vorbei. Denn Gottesdienste sind wegen der Corona-Gefahr in der Kirche zurzeit nicht möglich.

Natürlich mit Sicherheitsabstand

„Andachts-Fensterln“ nennt die Kirchengemeinde Bördedörfer ihre spontan entstandene Aktion, die sie für alle Einwohner aus Bantorf, Hohenbostel, Siedlung Höhenluft, Winninghausen und Wichtringhausen anbietet. Selbstverständlich werde man nicht „mit der Leiter ans Fenster der Liebsten klopfen“, sagt Beckmann-Loeks. „Aber wir möchten denen, die dies wünschen, an den Ostertagen, am Sonntag und Montag kurze Andachten von fünf bis zehn Minuten am Fenster oder der geöffneten Haustür anbieten.“ Mit gebotenem Sicherheitsabstand natürlich, versichert er.

Bis Karfreitagmittag melden

Wer von der Kirche besucht werden möchte, kann sich bis Karfreitagmittag im Gemeindebüro unter der Telefonnummer (05105) 2671 melden. Ein Anrufbeantworter ist angeschaltet. Die Anrufer werden gebeten, Namen, Ortsteil, Straße und eine Rückrufnummer zu hinterlassen. Die Kirche teilt dann den Termin – ob Ostersonntag oder Ostermontag sowie die Uhrzeit – mit.

Wer braucht Hilfe?

Es sei eine Herausforderung für die Kirche, in Zeiten von Corona weiterhin irgendwie nah zu bleiben durch Ansprache und Zuspruch, sagt Beckmann-Loeks. Für ihre vier Ortsteile hat die Kirchengemeinde Bördedörfer einen Hilfspool von Ehrenamtlichen aufgebaut, in dem sich inzwischen elf Leute engagieren, für andere Einkaufen gehen, Fahrdienste übernehmen oder den Hund ausführen. Fast wichtiger sei in Corona-Zeiten aber das persönliche Gespräch, sagt Beckmann-Loeks, der inzwischen nur noch die Ersteinsätze vermittelt. Der Rest laufe dann auf privater Schiene, sagt er und spricht von etwa zehn Einsätzen in der Woche. Melden können sich bei der Kirche auch Menschen, die der Kirchengemeinde nicht angehören und Hilfe benötigen.

Von Jennifer Krebs