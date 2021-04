Barsinghausen

Mit massiver Gewalt haben zwei unbekannte Männer in der Nacht zu Sonnabend versucht, in eine Apotheke am Thie in Barsinghausen einzudringen. Kurz nach 2 Uhr schleuderten sie nach Mitteilung der Polizei einen Gullydeckel in die Schaufensterscheibe, die zerbarst. Eine Zeugin wurde jedoch durch das Geräusch aufmerksam, bemerkte zwei Männer vor der Apotheke und alarmierte sofort die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits verschwunden. Eine intensive Fahndung sei erfolglos geblieben, teilt die Polizei mit.

Von Andreas Kannegießer