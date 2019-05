Egestorf

An der Nienstedter Straße in Egestorf haben Unbekannte am Sonnabend, 18. Mai, zwischen 13 und 19.25 Uhr an einem Ford Mondeo der hintere linke Bereich zerkratzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05105) 5230 bei der Polizei zu melden.

Von Lisa Malecha