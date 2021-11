Barsinghausen

Drei Jahre lang wurde kein Siegfried-Lehmann-Preis verliehen, nun gibt es wieder einen Gewinner: Die Klasse 10G1 der KGS Goetheschule räumte mit ihrem multimedialen Beitrag über „Schule ohne Rassismus“ bei dem Wettbewerb der Siegfried-Lehmann-Stiftung ab. „Das war eine super Präsentation von euch“, lobte Kuratoriumsvorsitzender Bernd Leydag. Fünf Minuten hatten die einzelnen Schülergruppen vor der Preisverleihung noch einmal Zeit gehabt, ihre Beiträge vor Publikum zu präsentieren, ehe die Jury eine Entscheidung traf. Das Preisgeld für die Gewinner: 1000 Euro.

Siegfried Lehmann Quelle: privat

Der Preis wird zum Gedenken an den Barsinghäuser Siegfried Lehmann ausgelobt, der Jude war und 1943 im Konzentrationslager Theresienstadt ums Leben gekommen ist. Es war das erste Mal, dass die Siegfried-Lehmann-Stiftung einen Wettbewerb ausgerufen hatte, an dem sich alle weiterführenden Schulen Barsinghausens beteiligen durften. „Über drei Jahre haben wir keinen Siegfried-Lehmann-Preis vergeben – und das lag nicht nur an Corona“, sagte Sybille Busse vom Kuratorium am Rande der Veranstaltung. Bisher konnte man sich für den Preis zur Würdigung von Menschlichkeit und Solidarität in Barsinghausen bewerben. Geeignete Vorschläge, so Busse, hatte es zuletzt allerdings nicht mehr gegeben. Da entstand die Idee mit dem Wettbewerb. Die Teilnehmer hatten die Auswahl zwischen drei Aufgaben. Aufgabe 1: Wie wäre Schule ohne Rassismus? Aufgabe 2: Gedenkorte jüdischen Lebens in Barsinghausen – was steckt dahinter? Und Aufgabe 3: Angenommen oder ausgegrenzt? Wie lebt es sich in Barsinghausen?

„Jeder hatte hier seinen Part“

Die Gewinner-Klasse der KGS Goetheschule hatte sich mit dem Thema Rassismus in Schulen beschäftigt und viel Aufwand betrieben. Die Jugendlichen produzierten einen 27-minütigen Film, nahmen einen Song auf, schrieben ein Gedankenspiel und zeichneten ein Comic – und das alles zum Großteil im Lockdown und im Homeschooling. Zusammengefasst haben sie das alles auf der Internetseite sobuntwiewir.jimdofree.com. Ihr Ziel: Rassismus soll in Schulen keinen Platz finden. „Wir möchten alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte dazu bewegen, sich gegen Rassismus einzusetzen. Ganz egal, ob in der Schule oder im Privatleben!“ Auch Politiklehrerin Ute Schartner, die ihre Schüler bei dem Projekt unterstützte, zeigte sich stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler: „Jeder hatte hier seinen Part.“ Wow-Effekt am Abend bei der Präsentation: Die Klasse performte ihren selbst geschriebenen „Willkommen“-Song auf der Bühne live.

„Ein hohes Niveau“

Kuratoriums-Chef Leydag zeigte sich hinterher begeistert von den „vielen anspruchsvollen Beiträgen“. Das Niveau sei insgesamt relativ hoch gewesen. Leydag vertritt die Familie Lehmann in der Stiftung. Bei der Preisverleihung las er eine E-Mail vor, die ihm Jeanette Calderon aus Seattle anlässlich des Wettbewerbs geschrieben hatte. Sie ist eine Nichte von Siegfried Lehmann. „Unsere Großmütter waren Schwestern“, sagte Leydag. Der Wettbewerb sei für die Schüler eine Lernerfahrung, übersetzte er Calderons E-Mail ins Deutsche. Sie fände es toll, wie die Jugendlichen gegen Ungerechtigkeit, Intoleranz und Hass kämpfen.

Das sind die anderen Preisträger

Den zweiten Preis (300 Euro) gab es für den Monolog von Lukas Müller (HAG), die jüdische Gemeinde in Barsinghausen von Hannah Matthies, Annika Struß und Rebecca Fiege (HAG), das Video von Johanna Buntke, Amélie Lorch, Lukas Hahn und Taran Konks (HAG), die Skulptur von Emma Roba, Zelal Koc und Marieke Seegers (HAG) sowie für das Projekt „Vom Ankommen zum Weitergehen“ von Mirja Himstedt, Leni Waldheim und Michelle Erdsack (HAG). Den dritten Preis (100 Euro) gab es für den Comic „Liebe geht durch den Magen“ von Melina Adamski, Alice Kundrus und Hanna Finnigan (HAG), das Theaterstück „Schule ohne Rassismus“ von Milda Bartkute, Maja Fehse, Rebecca Schrader und Rieke Duhm (HAG), die Broschüre zum neuen jüdischen Friedhof von Simon Steschulat, Jonna Bunde, Merle Kuschel und Tim Volmer (HAG), die Website zu jüdischen Spuren von Aaron Täger, Felix Miethe, Raimo Störmer und Finn Bartholdy (Jusos) sowie das Youtube-Video zu den Gedenkorten jüdischen Lebens in Barsinghausen, das Filia Ilse, Mia-Leona Engel, Lara Lamparter, Emma Schierschke, Marieke Seegers, Zelal Koc und Hanna Lorbeer (HAG) gemacht haben.

