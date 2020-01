Zahl der Kirchenaustritte steigt zuletzt drastisch an

Barsinghausen

Immer mehr Menschen im Barsinghäuser Stadtgebiet wenden sich von den christlichen Amtskirchen ab. Die Zahl der Kirchenaustritte ist in den vergangenen vier Jahren rasant gestiegen. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung waren im Jahr 2016 noch 159 Kirchenaustritte von den Barsinghäuser Standesbeamtinnen beurkundet worden, ein Jahr später waren es 169 und im Jahr 2018 schon 208 Austritte. Im vergangenen Jahr sind dann 283 Menschen aus Barsinghausen aus der evangelisch-lutherischen und der katholischen Kirche ausgetreten.

Der Trend ist auch am Deister eindeutig: Die Amtskirchen schrumpfen. Die Zahl der Taufen von Kindern und Erwachsenen kann die Kirchenaustritte und die Sterbefälle unter den Christen nicht kompensieren. „Der Trend ist in Barsinghausen vergleichbar mit anderen Kommunen“, sagt Superintendentin Antje Marklein vom Kirchenkreis Ronnenberg. Gerade in den jüngeren Generationen sei die Zugehörigkeit zur Kirche nicht mehr selbstverständlich.

Kirche hat an Relevanz verloren

Im Kirchenkreis Ronnenberg sind die Zahlen des Jahres 2019 noch nicht ausgewertet worden. Zu Beginn des vergangenen Jahres hatte es in den zum Kirchenkreis Ronnenberg gehörenden Barsinghäuser Ortsteilen (ohne die Kirchengemeinde Groß Munzel-Landringhausen) noch 14.089 evangelisch-lutherische Christen gegeben. Im gesamten Kirchenkreis Ronnenberg waren 2018 den Angaben zufolge 399 Kirchenaustritte registriert worden, im selben Zeitraum hatte es 316 Taufen gegeben.

Superintendentin Marklein bestätigt, dass der Trend, der Kirche den Rücken zu kehren, regional unterschiedlich ausgeprägt ist. „In den dörflich geprägten Gemeinden ist die Zugehörigkeit zur Kirche immer noch selbstverständlicher.“

Die Kirchenverantwortlichen haben durchaus Erklärungen für die jüngste Entwicklung: „Für viele Menschen hat die Kirche an Relevanz verloren“, sagt Marklein. Der Gottesdienstbesuch schwinde. „Der Wunsch nach Spiritualität, auch nach Klärung von Sinnfragen, nach Begleitung in Krisenzeiten, ist aber ungebrochen“, betont die Superintendentin. „Aber die Bindung an die Kirche ist für viele dazu nicht zwingend.“ Taufen, Trauungen und Beerdigungen würden allerdings weiterhin gewünscht und fänden großen Anklang.

„Kirche in Barsinghausen lebt“

Wie wollen die Kirchen den Herausforderungen der Zukunft begegnen? „Kirche wird nicht mehr warten, bis Menschen zu ihr kommen, sondern wird aufsuchende Kirche werden“, sagt Marklein. Aufgabe sei es, Menschen an den Orten zu begegnen, wo sie sich gern aufhielten – etwa bei Tauffesten am Bach oder Trauungen in besonderer Umgebung.

In der Barsinghäuser Kirchenregion werden viele neue Ideen bereits umgesetzt, wie Pastorin Uta Junginger von der Mariengemeinde berichtet. Es gebe eine Vielfalt an Gottesdienstformen, zum Beispiel Projektgottesdienste am Nachmittag mit Jugendband, jungem Ensemble und anschließender Möglichkeit zur Begegnung. Junginger erinnert an das Tauffest im vergangenen Sommer in Klosterkirche, Klostergarten und Kloster mit insgesamt 35 Taufen sowie die gemeinsame Konfirmandenfahrt aller Kirchengemeinden der Region. Für Kinder gibt es Angebote wie die „Bunte Tüte“ in wechselnden Kirchen oder die Nachtschwärmerkirche zur Erkundung der dunklen Klosterkirche. „Kirche hier in Barsinghausen lebt und ist lebendig und ein wichtiger Begleiter an entscheidenden Punkten des Lebens – in Freud und Leid“, betont Junginger.

Mit attraktiven Angeboten wie etwa einem großen Tauffest im Barsinghäuser Klostergarten versucht sich die Kirchenregion Barsinghausen gegen die steigende Zahl der Kirchenaustritte zu stemmen. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Auch die katholische Kirche kann noch keine aktuellen Zahlen für 2019 nennen. Pfarrer Christoph Paschek von der auch für Barsinghausen zuständigen katholischen St.-Bonifatius-Gemeinde Gehrden betreut insgesamt rund 7100 Katholiken in Gehrden, Barsinghausen, Wennigsen und Benthe. Nach Pascheks Worten ist die beste Strategie gegen die Entfremdung von der Kirche, „mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“. Dies versuche seine Gemeinde unter anderem mit Freizeitaktivitäten und Hilfsaktionen wie etwa der Sternsingeraktion. Im vergangenen Jahr habe es zwei Erwachsenentaufen gegeben, sagt Paschek. „Und auch Wiedereintritte in die Kirche kommen regelmäßig vor.“

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer