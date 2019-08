In der zweiten Halbzeit haben die Feriensportwochen (Fespowo) bei den Teilnehmerzahlen deutlich zugelegt. Stärkster Tag war der Mittwoch mit 122 Kindern. Zum Fespowo-Abschluss haben erneut mehr als 100 Mädchen und Jungen am Freitag ein Spielfest in den Sporthallen Am Spalterhals gefeiert.