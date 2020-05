In einer Bilanz seiner Amtszeit in Barsinghausen hat der scheidende Chef der Bauverwaltung, Alexander Wollny, ein rundum positives Fazit gezogen. Anlass zum Optimismus bieten offenbar besonders die beiden großen Schulbauvorhaben der Stadt: Für die neue Wilhelm-Stedler-Schule und das Schulzentrum Am Spalterhals liegen nun Vorentwürfe auf dem Tisch.