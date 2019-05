Stemmen

Ein Küchenbrand hat am Sonnabendmorgen einen Großeinsatz für sechs Feuerwehren verursacht. Um 10:36 Uhr wurden die Feuerwehren des Löschbezirks Goltern zu einem Wohnungsbrand in Stemmen alarmiert. Zunächst hieß es, dass sich noch eine Person in dem brennenden Gebäude befinde.

Doch schnell wurde klar: Alle anwesenden Bewohner hatten das Haus bereits verlassen, sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Die 15 Einsatzkräfte konnte mit den Löscharbeiten beginnen. Zur Verstärkung wurden zudem die Feuerwehr Barsinghausen mit der Drehleiter nachgefordert. Diese kontrollierte das Dach des Hauses von außen.

Das Feuer entdeckten die Einsatzkräfte dann allerdings in der Küche. Nachdem das Feuer gelöscht war, kontrollierten die Feuerwehrleute noch mit einer Wärmebildkamera die Zwischendecken des Hauses. Teilweise mussten sogar Wände und Decken mit Einreißhaken geöffnet werden. Um 11:30 Uhr konnte dann „Feuer aus“ gemeldet werden.

Im Einsatz waren insgesamt 77 Feuerwehrleute aus den Ortsfeuerwehren Stemmen, Großgoltern, Eckerde, Göxe, Nordgoltern und Barsinghausen mit 14 Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst.

Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Barsinghausen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Lisa Malecha