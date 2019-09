Willkommenskreis zeigt berührendes Drama „Das Boot ist voll“

Barsinghausen

Es geht um Mitleid, Zorn und Hoffnung: Zum Theatermonolog „Das Boot ist voll“ lädt für Montag, 23. September, der Willkommenskreis „Willkommen in Basche“ in das Gemeindehaus neben der Klosterkirche am Mont-Saint-Aignan-Platz ein. Um 18 Uhr beginnt die Inszenierung des Theaters in der List aus Hannover.

Das rund 75-minütige Stück von Antonio Umberto Riccò basiert auf der szenischen Lesung „Ein Morgen vor Lampedusa“. Die Geschichte von Vito Fiorino hat der Theatermacher Willi Schlüter auf die Bühne gebracht. Auf seinem Boot, das nur zehn Menschen fasst, waren 55 Leute, davon 47 Flüchtlinge. 366 Menschen ertranken. „Wie viele hätte man noch retten können?“, fragte sich Vito Fiorino immer wieder. Ein Menschenfreund, der an der Hartherzigkeit der Behörden und Nachbarn verzweifelt, ein Mensch, der Menschen – und nicht Flüchtlinge – sieht.

Theater setzt sich mit sozialer Verantwortung auseinander

Ganz normale Menschen werden plötzlich mit der Rettung und dem Tod von Flüchtlingen konfrontiert. Diese unfreiwillig übernommene Rolle verändert ihr Leben und, zumindest teilweise, ihre Ansichten. Nichts wird mehr so sein, wie es vorher war. Am Beispiel von Vito, der eine kleine Eisdiele auf Lampedusa betreibt, erlebt das Publikum die Auseinandersetzung mit der Katastrophe und ihre noch Jahre später spürbaren Folgen.

Es ist die Geschichte einer Auseinandersetzung mit sozialer Verantwortung, Werten und Widersprüchen. Und damit ist sie Teil einer hochaktuellen Debatte. Mitleid und Empathie, Zorn und Ohnmacht, aber auch Hoffnung und Menschlichkeit prägen Vitos Monolog. Es ist nicht die Beschreibung einer Heldentat, sondern der demütige Versuch, einen Sinn in diesem Ereignis und im Leben selbst zu finden.

„Langsam wird das Publikum verstehen, dass nur der Zufall Vito und seine Freunde vor diese Aufgabe gestellt hat“, schreiben die Veranstalter. „Sie waren einfach da, wo auch wir hätten sein können.“ Die Männer hätten nur das getan, was man tun musste – „und wahrscheinlich die meisten Menschen auch tun würden.“

Publikum ist zum Gespräch eingeladen

Im Anschluss an den Theatermonolog besteht noch die Möglichkeit zum Gespräch. Es werden Getränke und ein kleiner Imbiss gereicht. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Interkulturellen Woche in Barsinghausen statt.

Von Lisa Malecha