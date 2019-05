Wilhelm Wortmann wollte vor 40 Jahren in das EU-Parlament einziehen

Nachrichten Egestorf - Wilhelm Wortmann wollte vor 40 Jahren in das EU-Parlament einziehen Bei der ersten Europawahl vor 40 Jahren war Wilhelm Wortmann als Kandidat dabei. Heute ist dem ehemaligen Schulleiter noch immer wichtig, dass möglichst viele Bürger ihr EU-Wahlrecht nutzen.

Das Weltbild aus pazifischer Sicht: Wilhelm Wortmann steht in seiner Bibliothek vor einer koreanischen Weltkarte, in der Europa nur ganz am Rande Platz findet. Quelle: Andreas Kannegießer