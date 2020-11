Barsinghausen

Viele Kinder fühlen sich an ihren Schulen nicht sicher. Rund 30 Prozent von ihnen klagen über Mobbing und Ausgrenzung. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor.

Um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen, sollten Kinder früh soziale und emotionale Kompetenzen entwickeln und respektvollen Umgang mit anderen lernen – das will der Verein Respect vermitteln. Auch an der Wilhelm-Stedler-Schule in Barsinghausen hat der Verein deshalb ein dreiwöchiges Verhaltenscoaching angeboten, das von der Stiftung Sparda-Bank Hannover, dem Lions Club Deister Calenberger Land und dem Rotarischen Gemeindienst Bad Nenndorf gefördert wurde.

Den Klassenverband stärken

Dabei haben die Kinder spielerisch gelernt, achtsam mit sich und anderen umzugehen, eigene Gefühle wahrzunehmen und ihnen zu vertrauen. „Das Training stärkt den Zusammenhalt im Klassenverband und verbessert die Atmosphäre auf dem Pausenhof“, sagt Schulleiterin Kathrin Flade.

Die einfachen Konzentration-, Wahrnehmungs- und Reaktionsübungen können problemlos auch in den Unterricht eingebaut werden. Flade findet das gut: „Wir haben vorher schon eine Stopp-Regel und ‚Wer schlägt, der geht!‘ angewendet, allerdings müssen wir an weiteren Stellschrauben drehen, um ein besseres Miteinander zu schaffen.“

Lesen Sie auch

Von Janna Silinger