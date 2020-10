Damit die Stadt Barsinghausen künftig den Bedarf an Betreuungsplätzen in Kindergärten und Krippen decken kann, strebt die Verwaltung einen intensiveren Abgleich von Stadt- und Sozialplanung an. Bis 2023 benötigt die Stadt voraussichtlich fünf zusätzliche Kita- und sechs Krippengruppen.