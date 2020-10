Barsinghausen

Der vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) sanierte und betriebene Barsinghäuser Bahnhof gilt als städtebauliches Vorzeigeprojekt weit über die Grenzen der Region Hannover hinaus. Im Bahnhofsumfeld allerdings gibt es durchaus Probleme, weil der Bereich zwischen Bahnhof, Rathaus II und Busbahnhof regelmäßig Treffpunkt aggressiver Gruppen ist. Die Barsinghäuser CDU sucht nach Wegen, um das Sicherheitsgefühl der Bürger rund um den Bahnhof zu verbessern. Darüber haben Vertreter der Christdemokraten mit der Führung des ASB-Kreisverbandes im Bahnhof diskutiert.

„Das Thema Sicherheit liegt mir sehr am Herzen“, sagte CDU-Bürgermeisterkandidat Roland Zieseniß. Ziel müsse es sein, dass alle Fahrgäste auch spät am Abend angstfrei am Barsinghäuser Bahnhof aussteigen könnten und ebenso angstfrei weiter nach Hause gelangten. „Gerade jüngere Frauen fühlen sich abends nach zehn überhaupt nicht mehr sicher, wenn sie aus dem Zug steigen“, sagte Zieseniß. Die Christdemokraten brachten im Gespräch die Möglichkeit einer Kameraüberwachung im Bahnhofsumfeld oder den Einsatz eines Sicherheitsdienstes ins Spiel.

Der Barsinghäuser ASB-Bahnhof selbst ist ein sicherer Ort, das Bahnhofsumfeld allerdings gilt abends und nachts als Schauplatz aggressiver Taten und Auseinandersetzungen. Quelle: Andreas Kannegießer

Gute Erfahrungen mit Sicherheitsdienst in Hannover

Ein Sicherheitsdienst könnte möglicherweise auch ein Auge auf die Schulgelände im Stadtgebiet haben, wo es immer wieder mal Probleme mit Feiern, Alkoholkonsum und darauf folgenden Zerstörungen gibt, wie Zieseniß erläuterte. In Hannover sei inzwischen ein Sicherheitsdienst nach ursprünglichen Bedenken beauftragt worden, berichtete der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Dirk Toepffer, der ebenfalls an dem Treffen teilnahm. „Das kostet Geld, aber dort haben wir super Erfahrungen gemacht“, sagte der Landespolitiker.

ASB-Kreisverbandsgeschäftsführer Jens Meier berichtete, dass die Hilfsorganisation seit dem Start des Bahnhofsbetriebs unter ASB-Regie im Jahr 2012 im Inneren des Bahnhofsgebäudes so gut wie keine Probleme mit Zerstörungen oder aggressivem Verhalten habe. „Wir müssen aber differenzieren“, sagte er. Draußen gebe es durchaus Auseinandersetzungen. Gerade in den dunklen Monaten seien der Busbahnhof und das Bahnhofsumfeld Treffpunkt einer größeren Gruppe immer jüngerer Jugendlicher, die sich „auffällig aggressiv verhalten“. Dabei spiele auch Alkoholkonsum eine Rolle. Zudem sei das Bahnhofsumfeld Treffpunkt der Autoposerszene in Barsinghausen, wobei von dieser Gruppe aber keine Aggression ausgehe.

Viele schauen einfach weg

Die Gesprächsteilnehmer sahen auch allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen, die zu Problemen beitrügen. Aggressives Verhalten oder auch das Wegwerfen von Flaschen würden von den meisten Menschen einfach so hingenommen. „Niemand sagt mehr was, das ist auch ein Problem“, sagte Meier. Ähnlich äußerte sich Toepffer: „Aggressive Menschen haben oft gar kein Unrechtsbewusstsein mehr. Hat die Gesellschaft schon resigniert?“

Jens Meier (von links), Werner Guder und Klaus Fricke vom ASB diskutieren mit Roland Zieseniß und Christiane Bohrßen von der CDU über Sicherheitsprobleme im Bahnhofsumfeld. Quelle: Andreas Kannegießer

Nach Toepffers Worten ist der grundsätzliche Ansatz für den Barsinghäuser Bahnhof genau der richtige: „Man muss für Leben sorgen und damit für soziale Überwachung. Wo Menschen unterwegs sind, passiert am wenigsten.“ Der Landespolitiker hält aber auch eine verstärkte Kameraüberwachung von sozialen Brennpunkten für durchaus sinnvoll. „Das ist jetzt möglich“, sagte er. Die Landesregierung habe die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen geschaffen.

Viel Lob für Bahnhofskonzept

Ansonsten gab es viel Lob von den Besuchern für den ASB-Bahnhof, der von der Hilfsorganisation auch als Tagungs- und Ausbildungszentrum sowie Schauplatz für Kulturveranstaltungen und Konzerte genutzt wird. Die Stadt und das Land hatten den Umbau des damals maroden Bahnhofsgebäudes nach dem Kauf seitens des ASB mit Städtebaufördermitteln unterstützt. Heute sei der Bahnhof ein Aushängeschild der Innenstadtsanierung, betonte Zieseniß. „Wir wollen dieses Programm auch in den nächsten Jahren fortsetzen.“

Der ASB betreibt im Bahnhof auch eine von rund 330 privaten Fahrkartenagenturen in Deutschland – und das mit großem Erfolg. Der Fahrkartenschalter sei die umsatzstärkste private Verkaufsstelle bundesweit, berichtete Meier. Nach den Worten des Geschäftsführers werden normalerweise etwa 3500 Fahrkarten im Monatsdurchschnitt verkauft. Damit erwirtschaftet die Verkaufsstelle einen Jahresumsatz von rund einer Million Euro. Von der anteiligen Provision würden die drei Teilzeitmitarbeiterinnen bezahlt, erläuterte Meier. „Das Ganze trägt sich.“

Umsatzeinbruch wegen Corona

Während der Corona-Krise und insbesondere während des Lockdowns sei der Umsatz allerdings stark eingebrochen. Auch wenn das Geschäft in den vergangenen Monaten zugelegt habe, seien die Kunden nach wie vor sehr zögerlich. „Wir liegen noch immer unter dem alten Niveau“, sagte Meier. Der ASB hält den Fahrkartenschalter deshalb vorerst noch sonnabends geschlossen. Sorgen um ihre Arbeitsplätze müssen sich die Bediensteten allerdings nicht machen. „Wir als ASB können das abfedern“, betonte Meier – im Gegensatz zu manchen anderen privaten Fahrkartenverkaufsstellen. Unterstützung aus einem der öffentlich finanzierten Corona-Hilfspakete gebe es nicht.

Quarantäne im ASB-Bahnhof Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat auf Bitten der Region Hannover zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr zeitweise Menschen im Barsinghäuser ASB-Bahnhof untergebracht, die mit Covid-19 infiziert waren und aus Sicherheitsgründen vorübergehend isoliert werden mussten. Die meisten davon waren Ausländer, deren Infektion mit dem Virus bei routinemäßigen Tests bei der Einreise aufgefallen war. Nach den positiven Tests seien die Betroffenen teilweise umgehend von ASB-Fahrzeugen abgeholt und nach Barsinghausen gebracht worden, berichtet ASB-Geschäftsführer Jens Meier. Im Bahnhofsgebäude wurden Betroffene in einem abgeschirmten Teil des Hauses untergebracht. Ein Sicherheitsdienst habe dafür gesorgt, dass niemand der Infizierten das Gebäude verlassen konnte.

Von Andreas Kannegießer