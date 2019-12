Wichtringhausen

Die Polizei sucht nach einer noch unbekannten Autofahrerin, die am Donnerstagvormittag in Wichtringhausen eine junge Mutter mit Kinderwagen angefahren hat und anschließend geflüchtet ist, ohne sich um Mutter und Kind zu kümmern. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 10.55 Uhr an der Einmündung der Wichmarstraße in die Straße An der Windmühle (Bundesstraße 65).

Beim Abbiegen in Richtung Hannover hat die unbekannte Fahrerin demnach offenbar die 20-jährige Mutter übersehen, die mit dem Kinderwagen die Wichmarstraße überquerte. Beim Zusammenstoß kam die 20-Jährige zu Fall, der Kinderwagen stürzte um, und der einjährige Sohn der jungen Mutter wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Mutter und Kleinkind erlitten laut Polizei zum Glück nur leichte Verletzungen.

Die unbekannte Fahrerin fuhr mit ihrem dunklen Kombi in Richtung Hannover davon. Sie soll etwa 75 Jahre alt sein. Die 20-Jährige konnte erkennen, dass die Frau mit einer grauen Winterjacke, heller Hose und einem weißen Schal bekleidet war. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer (05105) 5230 um Zeugenhinweise zu der Autofahrerin.

Weitere Polizeimeldungen finden Sie hier.

Von Andreas Kannegießer