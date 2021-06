Barsinghausen

Die bundesweite Aktion Stadtradeln, bei der 21 Tage lang möglichst viel Strecke klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden soll, geht in die nächste Runde – und die Stadt Barsinghausen macht wieder mit. Von Sonntag, 6. Juni, bis Sonnabend, 26. Juni, sind alle Radler, die in Barsinghausen wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören, dazu aufgerufen, kräftig in die Pedale zu treten und für den Stadtradeln-Wettbewerb in der Region Hannover wichtige Kilometer für eine gute Platzierung unter allen Kommunen zu sammeln. Wer teilnehmen möchte, kann sich vorab online unter stadtradeln.de für Barsinghausen registrieren.

Ziel der Aktion ist, innerhalb der drei Wochen in Teams viele Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Jeder zurückgelegte Kilometer wird aufgeschrieben, auch der kurze Weg zum Bäcker oder zur Schule. Dabei kann jeder ein Team gründen oder einem bestehenden beitreten. Im Rahmen eines Schulwettbewerbs mit eigenen Preisen werden die fahrradaktivste Klasse und Schule sowie die kreativste Schulaktion gesucht. In einem Online-Radelkalender können die Teilnehmer ihre gefahrenen Strecken selbst eintragen. Besonders einfach funktioniert die Erfassung über das Smartphone mithilfe der Stadtradeln-App. Dort gibt es Tourenangebote zum Nachradeln.

Im vergangenen Jahr radelten 13.588 Einwohnerinnen und Einwohner aus der Region in 831 Teams insgesamt 3.073.221 Kilometer. Die Barsinghäuser kamen auf 91.910 gefahrene Kilometer – das war Platz acht von 21 Regionskommunen.

Von Jennifer Krebs