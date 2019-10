Mountainbiker fordern mehr offizielle Trails im Deister

Barsinghausen/Wennigsen

Der Verein Deisterfreun.de als Interessenvertretung der Mountainbiker fordert mehr genehmigte Strecken im Deister. „Weitere offizielle Trails sind eine dringende Notwendigkeit“, betont Alexander Haufe, Sprecher der Deisterfreun.de. Der Verein wünscht sich mehr Bereitschaft zur Zusammenarbeit insbesondere von den privaten Waldbesitzern und der Klosterforstverwaltung. Die bisher drei offiziell genehmigten Mountainbiketrails im Deister befinden sich auf den Waldflächen der Niedersächsischen Landesforsten, mit denen die Deisterfreun.de einen entsprechenden Pachtvertrag abgeschlossen haben. „Im Deister braucht es langfristig mehr offizielle Wege, zum Beispiel auf dem Gebiet der Klosterforsten“, sagt Haufe.

Keine illegalen Trails im Landeswald?

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder heftige Kritik von Waldbesitzern und auch der Naturschutzbehörde gegeben, weil die Zahl illegaler Mountainbiketrails im Wald offenbar stark steigt. Die Waldbesitzer – wie etwa die Klosterforstverwaltung, die Forstgemeinschaft Wennigsen-Argestorf oder die Forstinteressentenschaft Barsinghausen-Altenhof – ärgern sich über zahlreiche von Bikern selbst angelegte Fahrstrecken mitten durch ihre Waldflächen. Auch der Leiter des Niedersächsischen Forstamtes Saupark, Christian Boele-Keimer, hatte im Sommer die „steigende Aktivität bei der Ausgestaltung illegaler Trails im Deister“ kritisiert und „mutwillige Sachbeschädigung und vorsätzliche Verstöße gegen das Wald- und Naturschutzrecht“ angeprangert.

Aus Sicht der Deisterfreun.de sollte die Kooperation zwischen dem Verein und den Landesforsten Vorbildcharakter auch für das Verhältnis zu den anderen Waldeigentümern haben. Nach Haufes Worten gibt es auf der Fläche der Landesforsten „keinerlei inoffizielle Strecken oder illegale Aktivitäten“. Die Zusammenarbeit zwischen Landesforsten und Deisterfreunden zeige „ein vorbildliches Beispiel dafür auf, wie sowohl das Fahren als auch das Bauen in geordnete, für alle Beteiligten verträgliche Bahnen gelenkt werden kann“. Die übrigen Waldbesitzer dagegen sprächen nicht mit dem Verein. Auf deren Flächen, so bestätigt der Deisterfreun.de-Sprecher, seien Mountainbiker „auf inoffiziellen Wegen unterwegs, zum Teil wird illegal auf einzelnen Trails gebaut“.

Mountainbiker des Vereins Deisterfreun.de arbeiten an einem der offiziell genehmigten Downhilltrails auf dem Gelände der Landesforsten. Quelle: Mirko Haendel

Mountainbiker wollen gleiche Rechte

Die Interessenvertretung der Mountainbiker mahnt für die Zweiradfahrer gleiche Rechte wie für alle anderen Waldbesucher an. Die Annahme, dass die drei offiziellen Trails ausreichten, um das Mountainbiken im restlichen Deister einzustellen, sei unrealistisch, betont Haufe. „Alle Erholungsuchenden im Wald, die Radfahrer eingeschlossen, wollen die Natur abseits der breiten, künstlich angelegten Forstwirtschaftswege erleben.“ Der Mensch sei seit jeher Teil der Natur, nutze Pfade und lege Wege an, argumentieren die Deisterfreun.de. „Dass sich Waldbesitzer und Förster zurecht daran stören, bestreiten wir nicht, aber hier wird so getan, als seien Rad- und Wanderwege Teufelszeug.“ Aus der Sicht des Mountainbikervereins sind die betroffenen Bereiche extrem klein. Einer internen Schätzung zufolge „sprechen wir über einen Anteil von circa 0,03 Prozent der Gesamtfläche des Deisters“, teilt Haufe mit.

Appell zur Zusammenarbeit

Der Mountainbikerverein sieht gute Chancen, auf Initiatoren oder Erbauer von illegalen Trails im Deister einzuwirken und deren Aktivitäten zu bremsen. „Allerdings betonen wir in aller Deutlichkeit, dass von diesem Vorteil ausschließlich unsere Vertragspartner profitieren“, sagt der Sprecher. Der Verein habe in den vergangenen Jahren verschiedene Kommunikationsplattformen aufgebaut und sich immer weiter untereinander und in der Szene vernetzt, erläutert Haufe. Die Funktion der Deisterfreun.de als Sprachrohr für die Mountainbiker in der Region und darüber hinaus werde bisher „massiv unterschätzt“.

Die Deisterfreun.de appellieren an die Waldbesitzer, sich auf eine Zusammenarbeit mit dem Mountainbikerverein einzulassen. „Wir stehen jederzeit zum Gespräch bereit und können im jeweiligen Waldgebiet für ein attraktives Angebot offizieller Wege sorgen, das illegales Bauen schlicht und ergreifend überflüssig macht“, sagt Haufe. Man könne sich darüber hinaus auf Pachtzahlungen verständigen, der Verein übernehme die Haftung. „Wir können die Probleme gemeinsam lösen, ohne dass der laufende Forstbetrieb beeinträchtigt wird“, versichert der Mountainbikerverein.

