Der Arbeitsmarkt im Calenberger Land hat sich im Juni trotz weiterer Auswirkungen der Corona-Krise recht stabil präsentiert. Die Zahl der Arbeitslosen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden ist im vergangenen Monat nur moderat angestiegen. In der Barsinghäuser Geschäftsstelle der Arbeitsagentur waren zum Monatswechsel 1584 arbeitslose Männer und Frauen registriert, das sind 24 mehr als Ende Mai. Die Arbeitslosenquote im Deistervorland ist damit von 4,8 auf 4,9 Prozent gestiegen. Deutlich schlechter fallen die aktuellen Zahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus: Die derzeitige Arbeitslosenzahl in den drei Kommunen liegt um 314 Personen über dem Vergleichswert aus dem Juni 2019.

Im Juni haben sich in der Barsinghäuser Filiale der Arbeitsagentur 258 Männer und Frauen zum ersten Mal oder auch erneut arbeitslos gemeldet, das sind 62 weniger als im Mai. Gleichzeitig haben 236 Menschen eine neue Stelle antreten können, das sind 50 mehr als im Monat zuvor.

29 offene Stellen im Juni

Nach Mitteilung der Arbeitsagentur ist der Bestand an offenen Stellen im Deistervorland ganz leicht gewachsen: Ende Juni waren 309 Arbeitsstellen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden zu besetzen, das sind drei mehr als im Mai. Die Unternehmen in den drei Kommunen im Calenberger Land haben der Barsinghäuser Arbeitsagentur im Juni 29 neue Stellen zur Besetzung gemeldet, das sind immerhin 23 weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres.

Von Andreas Kannegießer