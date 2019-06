Ostermunzel

Zusammenstoß bei Wendemanöver: Ein 56-jähriger Mann, der am Freitagabend mit seinem roten VW-Golf auf der Kreisstraße (K) 251 in Richtung Lathwehren unterwegs war, wendete sein Fahrzeug gegen 20.10 Uhr im Ortsteil Ostermunzel. Der Fahrer eines weißen Busses der Marke Evobus Setra, der hinter ihm fuhr, bemerkte das Wendemanöver offenbar zu spät. Der 42-Jährige kollidierte mit dem VW-Golf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Busfahrer leicht an der Schulter. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 150 Euro.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Barsinghausen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Lisa Malecha