Weihnachtslotterie lockt ein großes Publikum an

Großer Andrang herrschte am Sonnabendnachmittag im Weihnachtsdorf bei der zweiten Preisverlosung des Stadtmarketingvereins Unser Barsinghausen. Mehrere Hundert Menschen hielten erwartungsvoll ihre Loszettel in den Händen und hofften darauf, einen der begehrten Preise mit nach Hause nehmen zu dürfen. Ebenso wie bei der ersten Verlosung zwei Wochen zuvor waren zehn Weihnachtsgänse sowie mehrere Gutscheinpakete der beteiligten Geschäfte im Wert von jeweils 50 Euro zu gewinnen.

Moderator Klaus Danner (rechts) überreicht die Preise bei der Weihnachtsverlosung an die Gewinner. Quelle: Frank Hermann

Nacheinander zogen die drei Glücksboten Isabelle, Marla (beide sieben Jahre alt) und der neunjährige Matheo die Siegerlose aus der Trommel. Nachdem Notar Lorenz Türcke bestätigt hatte, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist, überreichte Moderator Klaus Danner die Preise an die Losbesitzer.

Sie ziehen die Gewinnerlose aus der Trommel: Isabelle (von links, 7), Marla (7) und Matheo (9). Quelle: Frank Hermann

Für Hendrik Mordfeld, Vorsitzender des ausrichtenden Stadtmarketingvereins Unser Barsinghausen, steht die starke Publikumsresonanz bei den beiden Verlosungen für die Beliebtheit der Lotterie in der Adventszeit. Rund 20 Geschäfte haben sich in diesem Jahr erneut an der Lotterie beteiligt, Preise zur Verfügung gestellt und Lose an ihre Kunden ausgegeben.

Attraktive Einkaufsstadt

„Unsere Lotterie hat sich in der Vorweihnachtszeit fest etabliert und trägt zu einer attraktiven Einkaufsstadt hier bei uns in Barsinghausen bei“, sagte Mordfeld, der das besondere Ambiente des Weihnachtsdorfes in der Innenstadt hervorhob. Weitere Gewinnmöglichkeiten bietet der Stadtmarketingverein in Kooperation mit Geschäftsleuten und Organisationen derzeit mit seinem digitalen Adventskalender an.

Großer Andrang bei der Verlosung im Weihnachtsdorf: Mehrere Hundert Menschen hofen auf einen Gewinn. Quelle: Frank Hermann

Bis zum 24. Dezember können Teilnehmer auf der Internetseite www.unser-barsinghausen.de/adventskalender/jeden Tag auf das jeweilige Kalendertürchen klicken und sich die Chance auf einen der Preise hinter den Türchen sichern. Mitmachen ist einfach: Eine E-Mail mit dem Namen des Teilnehmers reicht aus. Alle Teilnahmebedingungen werden auf der Internetseite genau erklärt.

