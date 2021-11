Barsinghausen

Keine 14 Tage mehr, dann soll am Thie das beliebte Weihnachtsdorf wieder seine Tore öffnen und die Besucher auf die Weihnachtszeit einstimmen. Im vergangenen Jahr mussten die Organisatoren das kleine Hüttendorf mit der großen Holzpyramide wegen der Corona-Pandemie ausfallen lassen. In diesem Jahr sind die Macher optimistisch, den Menschen trotz ansteigender Infektionszahlen weihnachtliches Ambiente bei Schmalzkuchen und Glühwein bieten zu können.

Eröffnung am 22. November

Laut Jochen Brauns soll das Weihnachtsdorf, das seit 2009 am Thie aufgebaut wird, bereits am Montag nach Totensonntag – also am 22. November – eröffnet werden. Bei dem ehemaligen Inhaber der Sonnen-Apotheke und Mitglied von „Unser Barsinghausen“ laufen die Zügel der Vorbereitung zusammen. Nachdem sich die Interessengemeinschaft Weihnachtsdorf im Frühjahr 2020 aufgelöst hatte, erklärte sich der Stadtmarketingverein bereit, die Organisation für das Weihnachtsdorf zu übernehmen.

Lesen Sie auch Barsinghausen: Die Tradition der Weihnachtsverlosung am Thie wird fortgeführt

„Wir sind im Zeitplan und stecken voll in den Vorbereitungen“, sagt Brauns. Zwölf Tage vor der Eröffnung ist mit den Schaustellern bereits geklärt, dass die Kinder wieder auf dem beliebten Karussell ihre Runden drehen können, während es sich die Erwachsenen bei Glühwein und Bratwurst gut gehen lassen. Die Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative (BBI) baut am Thie zwei Hütten auf. Diese sollen erneut tage- oder wochenweise an Vereine, Initiativen und Einrichtungen vermietet werden, die dann ihre Angebote präsentieren können. „Und natürlich stellen wir auch die Weihnachtspyramide wieder auf“, sagt Brauns.

Kinder schmücken Bäume

Dies alles solle etwa eine Woche vor Eröffnung passieren. Darüber hinaus sollen ebenfalls vor Eröffnung mithilfe der BBI-Mitarbeiter mehr als 100 Weihnachtsbäume in der Fußgängerzone – und besonders viele im Weihnachtsdorf – aufgestellt werden. Das Schmücken übernehmen in diesem Jahr Kinder. „Unser Barsinghausen“ hatte während des großen Laternenumzugs zum Novembermarkt gut 1500 hölzerne Anhänger in Form von Sternen, Bäumchen und auch Hirschen an Kinder verteilt. „Wir haben die Jungs und Mädchen gebeten, diese bunt anzumalen und sie dann an die Weihnachtsbäume zu hängen“, erklärt Brauns. „So werden sie auch Teil des weihnachtlichen Geschehens in unser Stadt.“

Tradition bewahren

Angesichts der sich wieder verschärfenden Corona-Situation stellt sich allerdings die Frage, ob das Weihnachtsdorf denn wirklich öffnen wird. „Bis vor zwei Wochen waren wir noch absolut guten Mutes“, sagt Organisator Brauns. „Jetzt müssen wir einfach abwarten, was die Politik entscheidet. Wenn es erlaubt ist, führen wir es auch durch – natürlich unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Regeln“, kündigt Brauns an. „Unser Barsinghausen“ habe beim Ordnungsamt der Stadt Barsinghausen ein umfassendes Hygienekonzept eingereicht, das alle erdenklichen Sicherheitsaspekte abdecke. „Ich denke, wenn es verantwortbar ist, sollten wir versuchen, dass diese schöne Tradition des Weihnachtsdorfs nicht einschläft“, betont Brauns.

Von Mirko Haendel