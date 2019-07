Weil Kita-Plätze in Barsinghausen Mangelware sind, will die evangelische Heilig-Kreuz-Kirchengemeinde einspringen – und 20 neue Plätze im Anbau des Arche-Gemeindehauses anbieten. Schon Ende 2019 soll das Projekt fertig sein, Träger will die Gemeinde aber nicht werden.