Passanten und Kunden müssen in Barsinghausen ab sofort in der ganzen Fußgängerzone Masken tragen. Das Gebot gilt auch auf der Bahnhofstraße sowie dem Areal von Einkaufszentren im gesamten Stadtgebiet.

Wegen Corona: Maskenpflicht gilt nun in der ganzen Fußgängerzone

Barsinghausen - Wegen Corona: Maskenpflicht gilt nun in der ganzen Fußgängerzone

Barsinghausen - Wegen Corona: Maskenpflicht gilt nun in der ganzen Fußgängerzone