Barsinghausen

Nach einem offenbar mutwillig verursachten Wasserschaden am Hannah-Arendt-Gymnasium (HAG) in Barsinghausen ermittelt dort seit Montag die Polizei. Offensichtlich vorsätzlich hat jemand auf einer Toilette einen Wasserhahn aufgedreht und diesen dann das ganze Wochenende über laufen lassen. Die Polizei schließt nahezu aus, dass es sich bei der Überschwemmung um einen Unfall oder Versehen handelt. Denn der Wasserhahn hätte nur mit einem Werkzeug, etwa mit einem Achtkantschlüssel, aufgedreht werden können.

Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Betroffen sind mehrere Stockwerke. Die Ebenen A0 und A1 sind bis auf Weiteres nicht nutzbar. Zehn Klassenräume sind gesperrt.

Eltern und Schüler online informiert

Schulleiterin Silvia Bethe hat Eltern und Schüler am Nachmittag online per Elternbrief informiert. Wegen des Wasserschadens „haben wir nicht genügend Klassenräume, um alle Schülerinnen und Schüler in der Schule zu unterrichten“, teilt sie darin mit. Diese Woche werde daher jeden Tag ein anderer Jahrgang im Distanzunterricht sein und Aufgaben über das Aufgabenmodul erhalten.

Am Montag wurde Jahrgang 10 nach Hause geschickt. Dienstag muss Jahrgang 8 zu Hause bleiben, Mittwoch Jahrgang 9, Donnerstag Jahrgang 11 und Freitag Jahrgang 7. Wie es nächste Woche weitergeht, kann die Schulleitung derzeit noch nicht sagen. Dies stelle sich im Laufe dieser Woche heraus, wenn der Umfang des Schadens untersucht sei.

Die Barsinghäuser Polizei hat gegen die bisher unbekannten Täter ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich im Kommissariat telefonisch unter (0 51 05) 52 30 zu melden.

Von Jennifer Krebs