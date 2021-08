Nordgoltern

Das denkmalgeschützte historische Rittergut Nordgoltern ist von einem bis zu zehn Meter breiten Wassergraben vollständig umschlossen. Doch Schilf und Schlamm hatten zuletzt nicht nur die Optik dieses charakteristischen Elements der Anlage beeinträchtigt. Wegen der sich anbahnenden Austrocknung und Verlandung war zugleich auch der Gebäudebestand bedroht. Nach einem rund sechsmonatigen Sanierungsprojekt ist die Gefahr nun gebannt. Im Zuge der Arbeiten ist gleich auch die Westbrücke im Park saniert worden.

Die Brücke, die über den Wassergraben hinweg in den Park hinein führt, ist grundsaniert worden. Quelle: Stephan Hartung

Von Herbst 2020 bis zum Frühjahr dieses Jahres glichen große Teile des insgesamt 1,6 Hektar großen Gutsareals daher einer Baustelle. Im Einsatz war Fritz Baumgarte mit seinem Team aus Linderte. Zu den von Baumgartes Unternehmen angebotenen ländlichen Dienstleistungen gehört auch die Entschlammung von Teichen. Das Arbeitsprinzip: Mit einem Boot geht es aufs Wasser. Ein Schlauch wirbelt von dort den Schlamm auf, ein zweiter saugt den Schlamm ab. Der Schlamm wird dann an Land in einer Maschine weiterbearbeitet. Dort erfolge der sogenannte Siebband-Prozess, erläuterte Baumgarte jetzt bei einem Ortstermin. „Das bedeutet, dass der Schlamm vom Wasser getrennt wird.“ Der Wasseranteil fließt zurück in den Teich, der trockene Schlamm hingegen türmt sich zu Hügeln auf.

Nach der Sanierung: Der Schilf-Teppich ist mittlerweile entfernt, das Wasser ist wieder zu sehen. Quelle: Stephan Hartung

Baumgarte hat insgesamt 60 Arbeitstage benötigt. „Insgesamt war es Schlamm für 34 Lkw-Ladungen“, berichtete Tim Deegener, der mit seiner Frau Karen das Rittergut besitzt. Die Familie Deegener wohnt selbst im aufwendig sanierten Gutshaus und hat weitere Wohneinheiten vermietet. Die gewaltige Schlammmenge, die einer Menge von rund 1280 Kubikmetern entspricht, hat das Gelände aber tatsächlich gar nicht verlassen, sonst wären hohe Kosten wegen der notwendigen Entsorgung als Sondermüll angefallen. „Die Hügel zu begradigen und das Material zur Gestaltung des Parks zu nutzen, ist dann unsere nächste Aufgabe in 2022“, sagte Karen Deegener lächelnd.

Verlandet: Vor Beginn der Sanierungsarbeiten war der Gutsgraben mit einem dicken Schilfteppich zugewachsen. Quelle: Privat

Zunächst aber ist das wichtigste Projekt abgeschlossen, denn Schilf und Schlamm hatten dem Graben das Wasser entzogen. „Und von den Bäumen fliegt ja auch alles rein. Das ist wie ein Komposthaufen“, sagte Tim Deegener. Die Wassertiefe hatte zuletzt nur noch wenige Zentimeter betragen. Das bedeutete eine Gefahr für die Basis des Hauses, das auf alten Eichenbalken steht, die bei Trockenheit schnell vermodern könnten. Nach Abschluss der Entschlammungsarbeiten beträgt die Wassertiefe wieder zwischen 75 und 120 Zentimetern. „Man kann sogar schwimmen“, sagte Karen Deegener.

Der Wassergraben umschließt das Gelände komplett. Quelle: Stephan Hartung

Bei einem Rundgang zeigten die Deegeners die erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens den Vertretern jener Institutionen, die mit Fördermitteln zur Projektfinanzierung beigetragen hatten. Dazu zählen das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, die Stiftung der VGH-Versicherungen sowie die Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten. Das Sanierungsprojekt unterstützt zugleich auch die Ziele des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) Calenberger Land, das die Grundlage für eine langfristige und nachhaltige Regionalentwicklung vor Ort bildet.

Die verbliebenen Hügel mit Schlammrückständen aus dem Wassergraben sollen zur Geländemodellierung dienen. Quelle: Stephan Hartung

Das Investitionsvolumen betrug insgesamt rund 100.000 Euro. Nach den Worten von Karen Deegener haben die Eigentümer nur etwa die Hälfte der Kosten aus Eigenmitteln finanzieren müssen. „Insgesamt 48 Prozent kamen aus verschiedenen Förderungen hinzu. Diese Unterstützung hat uns beeindruckt und sehr gefreut“, betonte Deegener.

Von Stephan Hartung