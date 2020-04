Wann hebt sich der Vorhang für die Freilichtbühne?

Barsinghausen

Muss die Deister-Freilichtbühne ihre Spielzeit 2020 wegen der Corona-Krise erheblich kürzen oder sogar komplett absagen? Für alle drei Stücke ruht der Probenbetrieb seit rund drei Wochen. Wie lange die Pause noch andauert und wann die Vorbereitungen auf die neue Saison wieder starten können, darüber kann der Vereinsvorstand nur spekulieren. „Keiner weiß, wie es weitergeht. Aber wir hoffen natürlich sehr, dass wir unsere Stücke trotz aller Schwierigkeiten auf die Bühne bringen können“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Malte Großestrangmann.

Gesundheit hat Piorität

Fest steht für den Vorstand aber auch: „Die Gesundheit aller Beteiligten hat oberste Priorität“, betont Großestrangmann. Erst wenn die Virusgefahr gebannt sei, setze die Bühne ihre Vorbereitungen auf die Spielzeit 2020 mit den drei Stücken „Aladin und die Wunderlampe“, „Frau Müller muss weg“ sowie „Das Leben ist ein Fest“ fort.

Normalerweise stecken die Ensembles zu diesem Zeitpunkt mitten in den Proben. Ob sich der ursprünglich geplante Saisonablauf mit der ersten Premierenvorstellung am Pfingstwochenende einhalten lasse, sei wegen des Stillstandes sehr zweifelhaft. „Wir halten uns mehrere Szenarien offen. Notfalls gibt es eine verkürzte Spielzeit“, sagt Großestrangmann. Allerdings sei die weitere Entwicklung in der Corona-Krise auch für die Freilichtbühne derzeit nicht abzuschätzen.

Verein setzt auf Zusammenhalt

Nach Angaben des Vizevorsitzenden gibt es Freilichtbühnen innerhalb des Verbandes, die schon jetzt ihre komplette Saison abgesagt haben. Diesen Schritt als letzte Konsequenz aus dem Stillstand wolle der Verein jedoch möglichst vermeiden – auch aus finanziellen Gründen. „Ein Jahr ohne Zuschauereinnahmen wäre eine riesige Belastung. Aber es ginge dann auch irgendwie weiter“, sagt Großestrangmann. Nach dem Kyrill-Orkan im Januar 2007 sei die Bühne ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen worden: „Damals hat uns ein großer Zusammenhalt geholfen, wieder auf die Beine zu kommen.“

Dieser Zusammenhalt sei auch jetzt innerhalb der Ensembles zu spüren. Alle rund 100 Darsteller sowie die Akteure hinter den Kulissen warteten auf eine baldige Fortsetzung der Saisonvorbereitung. „Die Spieler haben sich seit Jahresbeginn schon intensiv auf ihre Rollen vorbereitet und wollen natürlich im Sommer auf der Bühne stehen“, erläutert der stellvertretende Vorsitzende.

Der Bühnenbau und die Kostüme seien für die Produktionen schon weitgehend abgeschlossen. Für den April sei eigentlich vorgesehen, die Bühnentechnik auszuwintern. Aber eine Planung über den Tag hinaus sei in den Zeiten von Corona unmöglich.

Bühne will schnell reagieren

Sollten die Beschränkungen bei einem gebannten Infektionsrisiko in absehbarer Zeit wieder aufgehoben werden, dann könne die Deister-Freilichtbühne auf die neue Situation auch schnell reagieren. Dazu stehe der Vorstand auch in enger Verbindung mit den Regisseurinnen Sitta Breitenfellner („Aladin und die Wunderlampe“) und Renate Rochell („Frau Müller muss weg“) sowie mit dem Regie-Duo Ullrich Matthaeus und Elisabeth Frank („Das Leben ist ein Fest“).

„Wenn wir im Sommer spielen können, dann brauchen wir natürlich jeden Zuschauer. Zumal wir 2021 das 90-jährige Bestehen unserer Deister-Freilichtbühne feiern wollen“, sagt Malte Großestrangmann.

