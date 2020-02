Wanderführer analysieren das Deister-Wegenetz

Barsinghausen

Im Auftrag der Stadt Barsinghausen haben sechs ehrenamtliche Wanderführer des Kneipp-Vereins mit großem Aufwand das Wegenetz im Barsinghäuser Bereich des Deisters analysiert und Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Laut Projektleiter Karl-Heinz Pfennig liegt der Abschlussbericht mittlerweile vor und soll in den nächsten Tagen an Bürgermeister Marc Lahmann sowie an Wirtschaftsförderer Thomas Müller überreicht werden.

Touristische Erschließung verbessern

„Wir haben mit unseren fachkundigen Wanderführern sehr viel Zeit und Energie in dieses Vorhaben investiert, um den Zustand der Infrastruktur für Erholungssuchende im Deister zu dokumentieren“, erläuterte Pfennig in der Jahresversammlung des Kneipp-Vereins. Dazu gehörten insbesondere die Wegeverbindungen, aber auch die Beschilderungen und Ruhebänke. Ziel des Projektes sei es, die touristische Erschließung des Deisters zu verbessern. Mehrere Kneipp-Mitglieder äußerten in der Versammlung die Hoffnung, dass die Vorschläge und Anregungen auch zu konkreten Ergebnissen führen werden.

Der Vorsitzende Peter Wannemacher (Vierter von links) und Stellvertreterin Jutta Hanneman (Zweite von rechts) ehren Johannes Scholz (von links), Günter Züchner, Wiltrud Heine sowie Marita und Wilfried Eike für 25 Jahre im Kneipp-Verein. Quelle: Frank Hermann

In der Rückschau auf 2019 berichtete der Kneipp-Vorsitzende Peter Wannemacher von 21 Gruppenangeboten zur Gesundheitsförderung. Die Angebote reichen von vier Wander-Leistungsgruppen, Radwandern und Nordic Walking über Gymnastik und Bildungsvorträge bis zum Handarbeitskreis und einer Doppelkopfrunde. Für 2020 kündigte Wannemacher eine neue Boulegruppe auf dem Siedlerplatz, einen dritten Kurs für Wassergymnastik sowie eine neue Frühstücksrunde an. Dagegen stellt die Kegelgruppe, seit 21 Jahren von Erich Fuhrmann geleitet, ihren Betrieb aus Alters- und Gesundheitsgründen ein.

Zwei Kneipp-Kindergärten

Der Verein mit seinen rund 300 Mitgliedern unterhält Patenschaften zu den beiden Kneipp-Kindergärten Wichtelhausen in Egestorf sowie Max und Moritz in Landringhausen. „Dort werden die Kinder frühzeitig an das Gesundheitsrezept nach der Lehre von Sebastian Kneipp herangeführt, mit gesunder Ernährung und viel Bewegung“, sagte Peter Wannemacher.

Seit zehn Jahren im Kneipp-Verein: Ilse Kalkbrenner (von links), der Vorsitzende Peter Wannemacher, Dietmar Gottschlick, Karl-Heinz Pfennig, Gisela Konks, die stellvertretende Vorsitzende Jutta Hannemann sowie Ute und Dieter Ludewig. Quelle: Frank Hermann

Zusammen mit seiner ersten Stellvertreterin Jutta Hannemann zeichnete der Vereinsvorsitzende mehrere treue Mitglieder aus. Für 30 Jahre: Sieghilde Becker, Helga Libicher, Hannelore Pyrkosch sowie Helga und Horst Kunze. Ehrungen für 25 Jahre erhielten Johannes Scholz, Wiltrud Heine, Günter Züchner sowie Marita und Wilfried Eike. Seit zehn Jahren gehören Ilse Kalkbrenner, Gisela Konks, Dietmar Gottschlick, Karl-Heinz Pfennig sowie Ute und Dieter Ludewig dem Kneipp-Verein an.

Vorstand wieder komplett

Bei den Vorstandswahlen wurde die Position der stellvertretenden Schatzmeisterin mit Anne Sichelstiel nach einer Vakanz neu besetzt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Peter Wannemacher und Jutta Hannemann sowie Karl-Heinz Pfennig (zweiter stellvertretender Vorsitzender), Hajo Völkers (Schatzmeister), Sieglinde Wannemacher (Schriftführerin) und Wolfgang Berthel (stellvertretender Schriftführer).

