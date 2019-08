Göxe

Der Waldkindergarten in Göxe soll so schnell wie möglich eröffnen, doch mit dem Standort sind nicht alle Anwohner zufrieden. „Ich finde den jetzigen Ort zu eng, auch im Bezug auf Fluchtwege und Brandschutz“, merkte nun eine Anliegerin an. Sie möchte wissen, warum vom vorherigen Standort nun Abstand geno...