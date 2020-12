Barsinghausen

Die Räume der Barsinghäuser Tafel am Langenäcker erstrahlen in neuem Glanz, sie haben einen frischen Anstrich erhalten. Das Wohnungsunternehmen Vonovia als Eigentümerin des Gebäudes hat die Arbeiten finanziert. Malermeister Dieter Heimberg hat die Maler- und Ausbesserungsarbeiten im Laden, in der Küche und in den Büros ausgeführt.

Die Tafel und Vonovia pflegen bereits seit vielen Jahren eine gute Zusammenarbeit: Vonovia stellt der Tafel die Räumlichkeiten am Langenäcker kostenfrei zur Verfügung und hat inzwischen auch zugesagt, diese Unterstützung langfristig zu gewähren. Zum Bestand von Vonovia gehören in der Landeshauptstadt Hannover und der Region insgesamt 11.400 Wohnungen.

Hygienekonzept schützt Kunden und Helfer

Die Barsinghäuser Tafel hat – im Gegensatz zu etlichen vergleichbaren Einrichtungen – ihr Angebot auch während der Corona-Pandemie aufrechterhalten. Rund 110 ehrenamtliche Männer und Frauen versorgen an den beiden Ausgabestellen in Barsinghausen und Gehrden bedürftige Menschen regelmäßig mit Lebensmitteln. Das Tafel-Team hat ein Hygienekonzept entwickelt, damit die Kunden das Angebot weiterhin nutzen können. Im Mittelpunkt steht dabei die Begrenzung der Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig im Ladengeschäft aufhalten dürfen.

Der Barsinghäuser Tafel-Laden hat jeden Montag- und Donnerstagnachmittag geöffnet, die Ausgabestelle in Gehrden einmal wöchentlich am Donnerstagnachmittag. In Barsinghausen nutzen nach Angaben der Tafel jede Woche rund 550 Menschen das Angebot. In Gehrden werden wöchentlich rund 250 Menschen versorgt.

Lob für die Tafel-Arbeit

Die Vonovia-Verantwortlichen würdigen das Engagement des großen Teams. „Die wichtige Arbeit der Tafel kommt auch in unseren Quartieren an. Daher freuen wir uns, wenn wir unterstützen können“, sagt Tanja Coza, Referentin für den Regionalbereich Hannover bei Vonovia. „Wir hoffen, dass sich die Menschen darüber freuen werden“, ergänzt Tobias Koppreck, Leiter für Wohnungsmodernisierung bei Vonovia Technischer Service in Hannover.

Tafel-Leiterin Heidi Rogge freut sich über die Unterstützung. „Wir merken, dass in den letzten Wochen und Monaten der Andrang stark gestiegen ist“, berichtet Rogge. „Wir haben viel zu tun, und das liegt auch an der Corona-Pandemie.“ Rogge kümmert sich gemeinsam mit ihren Kolleginnen Marion Meents und Betty Bekiersch um die Organisation und die Logistik in den Ausgabestellen.„Wir sind dankbar für die sehr gute Arbeit von Dieter Heimberg und danken auch Tobias Koppreck dafür, dass das alles möglich war“, sagt Rogge.

Von Andreas Kannegießer