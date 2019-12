Volles Programm für den Handballnachwuchs

Barsinghausen

Der Handballverein Barsinghausen ( HVB) will in den Weihnachtsferien beim eigenen Spielernachwuchs keine Langeweile aufkommen lassen. Mit großem Aufwand hatte der Verein unmittelbar vor dem Fest zum 21. Mal ein großes Weihnachtsspielfest in der Glück-Auf-Halle ausgerichtet. Gleich zum Jahresbeginn steht das nächste sportliche Großereignis bevor: Das HVB-Team richtet vom 2. bis 4. Januar das ebenfalls beliebte Wintercamp aus. Dafür haben sich diesmal 115 Kinder und Jugendliche angemeldet – so viele wie noch nie zuvor.

Geschenke für alle Teilnehmer

Knapp 120 Jungen und Mädchen waren der Einladung zum HVB-Weihnachtsspielfest gefolgt. Sie erlebten – die meisten gemeinsam mit Geschwistern, Eltern und Verwandten – einen stimmungsvollen und zugleich bewegungsreichen Nachmittag. Die Jungen der E-Jugend, die Grundschulligateams, die E-Mädchen, die Maxis und die Minis starteten nacheinander in ihr sportliches Programm auf zwei Spielfeldern. Ein drittes Spielfeld war zunächst den Jüngsten, den sogenannten Wieselchen, für einen Parcours unter dem Motto Abenteuerland Handball vorbehalten. Gleichzeitig boten die Betreuer auf der Empore Bastel- und Malaktionen an. Es gab eine Schminkecke und ein Glücksrad, und die Kleinen durften ihre Geschicklichkeit am Heißen Draht unter Beweis stellen. Dazu gab es in der Cafeteria Kuchen, Torten und Gebäck, außerdem eine Kinder- und Elterntombola. Organisiert und unterstützt wurde das Rahmenprogramm von der Kreativabteilung des Förderkreises Jugendhandball.

Viel sportliche Bewegung steht beim Weihnachtsspielfest stets im Mittelpunkt. Quelle: Privat

Später durften die Größeren vielseitig gestaltete Staffeln austragen, während die Jüngsten auf der Empore Lieder sangen. Am Ende musste niemand der Teilnehmer ohne Präsent nach Hause gehen: Außer den Hauptpreisen für die Wettbewerbe gab es kleine Geschenke für sämtliche Teilnehmer des Spielfestes.

Kapazitätsgrenze ist fast erreicht

Auch das HVB-Winter-Camp von Donnerstag bis Sonnabend, 2. bis 4. Januar, wird in der Glück-Auf-Halle stattfinden. Die Vorbereitungen sind nahezu abgeschlossen: In der Vormittagsgruppe mit Maxis, E-Jugendlichen und dem jüngeren D-Jugend-Jahrgang sind die bisher 63 Teilnehmer bereits in vier homogene Alters- und Leistungsgruppen aufgeteilt worden. An den Nachmittagen trainieren und spielen mehr als 50 Jugendliche in drei Gruppen.

Die jungen Sportler dürfen sich beim Weihnachtsspielfest kreativ betätigen. Quelle: Privat

Damit ist nach HVB-Mitteilung die Kapazitätsgrenze der Veranstaltung nahezu erreicht. Geleitet wird das Camp wieder von den erfahrenen Kinderhandballspezialisten Klaus Feldmann und Daniel Fellenzer von der Handball-Akademie und den HVB-Kinder- und Jugendtrainern Benjamin Köhler, Ulrike Schulze, Carolin Schmidt, Verena Waldmann, Jannis Frädermann, Alex Reihs, Kai-Uwe Hofmann, Leif Nacke, Lukas Eule und Lukas Lausecker.

Eine Besonderheit ist beim Wintercamp auch das tatkräftige Engagement des Förderkreises. Das Team betreibt in der Halle die sogenannte Vita-Bar mit frischem Obst und Gemüse. Die Helferschar ist darauf eingestellt, an den drei Veranstaltungstagen wieder insgesamt rund zwei Zentner Obst und Gemüse appetitlich und mundgerecht vorzubereiten.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer