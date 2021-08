Barsinghausen

Mit 66-jähriger Verspätung hat es nun doch geklappt: Bereits in den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts stand Barsinghausen ganz oben auf der Liste möglicher Standorte für ein neues Volkswagen-Werk und ging leer aus – zugunsten Stöckens. Jetzt aber entsteht bei Groß Munzel ein Montagewerk, in dem der VW-Konzern ab Ende 2021 Fahrzeugteile für den neuen Elektro-Bulli ID Buzz herstellen lässt. Anlass für die Stadtsprecher und Historiker Benjamin Schrader sowie Stadtarchivar Gerald Bredemann, tief im Archiv der Stadt zu stöbern.

Mehr als 200 Bewerber für Standort

Begonnen habe alles 1954, als der Automobilkonzern seine Pläne vorgestellt hat, ein neues Werk für die Produktion des Transporters bauen zu wollen, berichtet der Stadtsprecher. In der Folgezeit seien potenzielle Standorte gesucht worden. Mehr als 200 Kommunen hätten sich zeitweise Hoffnung auf die Ansiedlung des neuen Werkes und damit rund 5.000 neue Arbeitsplätze gemacht. „Mit Barsinghausen, Burgdorf und dem hannoverschen Stadtteil Stöcken waren im Herbst 1954 aber nur noch drei Kommunen im Rennen. Auf den Gebieten der verbliebenen Bewerber sind damals bereits konkrete Areale ins Auge gefasst worden“, beschreibt Schrader die Vorgänge. Schnell habe sich die Entscheidung dann auf die Landeshauptstadt und Barsinghausen verengt. Mit großen Hoffnungen habe sich der damalige Gemeindedirektor Wilhelm Heß sowie der Gemeinderat für das Projekt stark gemacht, dass Barsinghausen zur zweiten Volkswagenstadt wird. Schließlich stand die Schließung der letzten Bergwerke am Deister unmittelbar bevor.

„Dass Volkswagen die Bewerberzahl sehr schnell auf die beiden aussichtsreichsten Bewerber reduziert hat, hing auch mit den ehrgeizigen Plänen des Unternehmens zusammen“, ergänzt der Stadtsprecher. Bereits Ende 1955 sollte das neue Werk seine Produktion aufnehmen. „Insofern hatten die Verantwortlichen bei VW bereits sehr konkrete Vorstellungen, welche Anforderungen der künftige Standort erfüllen musste.“ Als Tag der Entscheidung hatte der Aufsichtsrat den 24. November 1954 ins Auge gefasst.

Der Kreis auf der Karte zeigt, dass der Bau des VW-Werks auf einem 40 Hektar großen Gelände zwischen Rehrbrinkstraße und Bullerbach vorgesehen war. Quelle: Stadt Barsinghausen

Das Stadtwappen auf dem Käfer?

Je näher der Termin rückte, desto stärker warben die beiden verbliebenen Bewerber um Unterstützer. „Wir haben in unserem Archiv mehr als 40 Schreiben gefunden, in denen der Gemeindedirektor bei Bundestagsabgeordneten, Gewerkschaftern und dem Deutschen Städtetag um Unterstützung warb“, erzählt der Historiker nach seiner gemeinsamen Recherche mit dem Stadtarchivar. Anhand der alten Zeitungsartikel lasse sich erkennen, wie sehr das Thema die Menschen elektrisierte. So erhoffte sich der Barsinghäuser Verkehrsverein von einer Volkswagen-Ansiedlung eine Steigerung des Bekanntheitsgrades der besonderen Art: Damals war das Wappen der Stadt Wolfsburg auf dem Kofferraumdeckel der VW-Käfer angebracht. „Der Verkehrsverein hoffte, dass auf den Transportern dann das Barsinghäuser Wappen zu sehen sein würde“, schildert Schrader.

Doch wurden auch schwerwiegendere Argumente für Barsinghausen ins Feld geführt. Schrader zufolge hatte etwa die damalige Regierungspräsidentin Dorothea Bähnisch beim Vorstand der Preussag als Betreiberin der Deister-Bergwerke angefragt, ob diese den Schacht IV für eine unterirdische Nutzung als VW-Produktionsstätte zur Verfügung stellen würde. Damit solle dem Luftschutz Rechnung getragen werden, argumentierte die Regierungspräsidentin. „Aus heutiger Sicht mutet dieses Ansinnen zwar ungewöhnlich an, damals drohte der Kalte Krieg jedoch immer wieder zu einem heißen zu werden“, blickt der Stadtsprecher zurück.

Presse krönte Barsinghausen zu früh

Wirtschaftsminister Hermann Ahrens und Oberkreisdirektor August Steppat verwiesen indes darauf, dass aufgrund des Endes des Bergbaus in Barsinghausen eine hohe Zahl an Arbeitskräften frei verfügbar sei. Am Ende waren insbesondere die Landesregierung um Wirtschaftsminister Hermann Ahrens, die Bezirksregierung und einige Bundestagsabgeordnete aus sozial- und wirtschaftspolitischen Gründen für den neuen VW-Standort am Deister. Die Hannoversche Presse, der Vorläufer der Neuen Presse, titelte daher am 16. Oktober: „Bund und Land: Barsinghausen wird zweite Volkswagenstadt“.

Arbeitskräftemangel: VW fürchtete Mehrkosten

Aufsichtsrat und Geschäftsführung des Automobilherstellers hatten sich jedoch zunehmend auf Hannover-Stöcken als neuen Produktionsstandort fokussiert. Die Verantwortlichen befürchteten, dass die Zahl an Arbeitskräften in Barsinghausen nicht ausreichen würde, um die Nachfrage des Unternehmens zu decken. Die Anwerbung von Arbeitskräften und der Bau von Unterkünften hätten erhebliche Mehrkosten für das Unternehmen bedeutet. Hannovers Oberbürgermeister und seine Mitstreiter konnten zudem mit der sehr verkehrsgünstigen Lage des Standorts Stöcken werben: unmittelbare Nähe zu Autobahn und Mittellandkanal, Gleisanschluss und bereits verlegte Versorgungsleitungen.

Die Spannung bei den Fürsprechern beider Seiten sei an den Tagen vor der Entscheidung ins Unermessliche gestiegen, beschreibt Schrader die Stimmung. Und dann vertagte der Aufsichtsrat die Entscheidung auch noch um Wochen. Hinter den Kulissen ging der Kampf unvermindert weiter, und selbst der Bundestag wollte sich mit dem Thema auseinandersetzen. Umso größer war die Enttäuschung bei Barsinghausens Unterstützern, als sich der VW-Aufsichtsrat schließlich mit 13 zu zwei Stimmen für die Landeshauptstadt als künftige zweite Volkswagenstadt entschied.

Doch nicht Barsinghausen: Die Hannoversche Presse meldet am 25. Januar 1955 die Entscheidung des VW-Aufsichtsrates für den Standort Hannover-Stöcken. Quelle: Stadt Barsinghausen

Gesicht Barsinghausen hätte sich grundlegend geändert

„Für das neue VW-Werk wurde nach Angaben der Hannoverschen Presse eine Fläche rund 1,5 Millionen Quadratmetern benötigt. Allein diese Zahl macht deutlich, dass sich das Gesicht Barsinghausens grundlegend und tiefgreifend gewandelt hätte“, verdeutlicht Schrader. Auf der anderen Seite stand die Frage, wie es mit den rund 2.300 direkt oder indirekt im Bergbau Beschäftigten weitergehen würde. „Tatsächlich fanden zahlreiche ehemalige Bergleute dann eine Anstellung bei VW, nur eben nicht in Barsinghausen, sondern im neuen Werk in Hannover-Stöcken“, erklärt der Stadtsprecher.

Von Mirko Haendel