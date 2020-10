Barsinghausen

Der Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, wird in diesem Jahr in Barsinghausen anders begangen als sonst üblich. Wegen der aktuellen Entwicklung rund um die Corona-Pandemie haben sich die Stadtverwaltung, das Hannah-Arendt-Gymnasium, die Goetheschule (Kooperative Gesamtschule) sowie die Freiwilligen Feuerwehren und die Kirchengemeinden dazu entschieden, den Volkstrauertag diesmal in einem viel kleineren Rahmen zu feiern. „Wir wollen damit einerseits der momentanen Infektionslage Rechnung tragen, andererseits aber auch diesen sehr wichtigen Tag des Erinnerns und Gedenkens würdig begehen“, begründet Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann. So wird nach Angaben der Verwaltung unter anderem keine zentrale Veranstaltung am Ehrenmal in der Barsinghäuser Kernstadt stattfinden.

Normalerweise gibt es bei der Gedenkveranstaltung in der Kernstadt neben Musikdarbietungen Reden des Bürgermeisters sowie Gedanken zum Thema von Schülern der beiden weiterführenden Schulen. Diesmal sollen die Reden des Bürgermeisters sowie der Schülergruppen des Hannah-Arendt-Gymnasiums und der Goetheschule stattdessen im Internet veröffentlicht werden. Die Kranzniederlegung am Denkmal am Waldhof werde in einem möglichst kleinen Rahmen stattfinden, kündigt Lahmann an. „Nur ausdrücklich durch die Stadtverwaltung bestimmte Personen werden daran teilnehmen“, sagt er.

Auch in Ortsteilen begrenztes Programm

Bei den Gottesdiensten soll es ebenfalls ein reduziertes Programm geben, das den aktuellen Verordnungen zur Corona-Pandemie entspricht. Laut Verwaltung wird auch in den Barsinghäuser Ortsteilen das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt nicht in demselben Rahmen wie in den Jahren zuvor stattfinden können, sondern lediglich eingeschränkt.

„Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, dass es unter den gegebenen Umständen nicht der gewohnte Ablauf ist“, sagt der Bürgermeister. Die Stadtverwaltung versuche aber so, das Leben der Mitmenschen zu schützen, und dennoch gleichzeitig die Opfer von Gewalt und Krieg zu ehren und ihrer zu gedenken.

Von Andreas Kannegießer