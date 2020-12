Barsinghausen

Die Volkshochschule ( VHS) Calenberger Land blickt trotz der zurzeit schwierigen Rahmenbedingungen während der Corona-Pandemie mit Optimismus in die Zukunft. „Wir glauben, dass im Laufe des nächsten Sommers wieder entspannte Präsenzveranstaltungen möglich sein werden“, sagt VHS-Geschäftsführer Kersten Prasuhn.

Die Volkshochschule hat sich für die nähere Zukunft zudem konkrete Ziele gesetzt. Sie will die digitalen Bildungsangebote stärken, attraktiver werden für jüngere Hörer und auch Senioren – und zudem mehr Angebote mit direktem Bezug zu ihren sechs Trägerkommunen ins Programm aufnehmen.

VHS-Team seit April in Kurzarbeit

Derzeit ist die Weiterbildungseinrichtung noch mindestens bis zum 10. Januar geschlossen. Viele Kurse im abgelaufenen Jahr sind der Corona-Pandemie komplett zum Opfer gefallen oder mussten abgebrochen werden. Zudem verliert ein wichtiges Standbein der VHS in den vergangenen Jahren an Bedeutung: Die Zahl der Integrationskurse für Zuwanderer ist zuletzt deutlich gesunken.

Die Folge: Die Bediensteten der VHS befinden sich seit April in Kurzarbeit. „Wir werden diese Regelung auch noch mindestens bis August 2021 weiterführen“, sagt Prasuhn. Im Etat der Volkshochschule klafft eine Deckungslücke von rund 300.000 Euro, deren Ausgleich noch nicht abschließend geklärt ist. Auch die rund 900 Dozenten müssen auf erhebliche Teile ihrer gewohnten Einnahmen verzichten. „Wir haben in diesem Jahr 350.000 Euro weniger an Honoraren an die Dozenten ausgezahlt als 2019“, berichtet die stellvertretende VHS-Geschäftsführerin Nadja Heinrichs.

„Jahr des großen Umbruchs“

Der Vorsitzende der VHS-Zweckverbandsversammlung, Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf, spricht von 2020 als einem „Jahr des großen Umbruchs“. Jetzt gehe es darum, „den Erhalt der VHS zu sichern und sie in ihrem Kerngeschäft neu aufzustellen“. Auch Wolf ist guten Mutes für die Zukunft. „Der Laden läuft“, sagt er und verbindet das mit einem Lob für die gute Arbeit der Doppelspitze Prasuhn/ Heinrichs, die das Ruder der VHS im September 2019 übernommen hat.

Prasuhn hofft, dass die VHS den Kursbetrieb ab Mitte Januar wieder aufnehmen kann. „Wir sind keine Pandemietreiber“, sagt er und verweist auf das ausgefeilte Hygienekonzept für alle Veranstaltungen. Sollte die Pandemielage den Neustart aber noch nicht zulassen, solle es „spätestens im Spätwinter“ wieder losgehen.

Das VHS-Gebäude am Langenäcker in Barsinghausen soll im nächsten Jahr einen neuen Anstrich erhalten. Quelle: Andreas Kannegießer

Bald auch Prüfungen digital möglich?

Nach den Worten des Geschäftsführers arbeitet das VHS-Team derzeit an dem Projekt Fensterplätze, um interessierten Hörern die digitale Teilnahme an Kursen zu ermöglichen. Aus einem Hilfsfonds für Erwachsenenbildung hat die VHS 32.000 Euro erhalten, die in die Finanzierung des Projekts eingebracht werden sollen. Sogar Prüfungsleistungen sollen demnächst per digitaler Verbindung erbracht werden können.

„Wir wollen noch regionaler werden und als lokale Einrichtung möglichst in jedem Ortsteil etwas anbieten können“, sagt Prasuhn. Die Chance dazu biete auch die digitale Beteiligung.

Um jüngere Menschen auf die VHS aufmerksam zu machen, plant die Volkshochschule engere Kontakte mit den Schulen in Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg, Springe, Seelze und Wennigsen. Bereits beschlossen sei ein größeres Projekt für mehr als 100 Schüler zum Thema Alltagsrassismus, berichtet Prasuhn. Zur Finanzierung will die VHS unter anderem Fördermittel zur politischen Bildung einsetzen. Um Kontakte zu Senioren zu verbessern, plant die Volkshochschule eine Zusammenarbeit mit dem Freiwilligenzentrum in Barsinghausen.

VHS will den Trend umkehren

Um die Verbindung zu den Trägerkommunen zu stärken, soll es schon im ersten Halbjahr 2021 jeweils mindestens eine Veranstaltung mit direktem Bezug zu den Kommunen geben. Es sei geplant, die jeweiligen Besonderheiten der Kommunen herauszustellen, in Barsinghausen also zum Beispiel den Bergbau, erläutert Heinrichs. Auch die Bediensteten der jeweiligen Kommunalverwaltungen werden mit passenden Weiterbildungskursen unterstützt, etwa aus dem Bereich Kommunikation.

Die im Etat vorhandene Deckungslücke will die VHS vor allem mit Corona-Hilfszahlungen und aus Rücklagen ausgleichen. „Im Notfall müssen die Kommunen einspringen“, sagt Heinrichs. Das Ziel des gesamten VHS-Teams für das nächste Jahr ist klar: Es gelte, den Schrumpfungsprozess mit weniger Kursen und weniger Teilnehmern zu beenden, bekräftigt Prasuhn. „Der Trend muss wieder umgedreht werden.“

Von Andreas Kannegießer