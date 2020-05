VHS Calenberger Land startet wieder mit Kursen – digital und vor Ort

Barsinghausen

Schritt für Schritt nimmt die Volkshochschule ( VHS) Calenberger Land im Mai und Juni wieder ihren Bildungsbetrieb auf. Dazu gehören sowohl die Kurse mit Präsenzunterricht in den Geschäftsstellen als auch die Onlineseminare aus allen Fachbereichen im virtuellen VHS-Haus. Damit Interessenten diese neue Welt der Online-Bildung unverbindlich kennenlernen können, stellt die Volkshochschule kostenlose Schnupperangebote bereit.

Digitale VHS zum Ausprobieren ab 25. Mai

Erste digitale VHS-Kurse zum Ausprobieren starten in der kommenden Woche. Dazu gehören Italienisch für Anfänger mit Claudia Giusti am Montag, 25. Mai, von 16 bis 16.45 Uhr; eine offene Deutsch-Sprechstunde mit Anja Horak am Dienstag, 26. Mai, von 11 bis 11.45 Uhr zu Fragen über Integrations- und Berufssprachkurse; eine offene Sprechstunde mit Marc Rehse am Mittwoch, 27. Mai, von 17 bis 18 Uhr zu den technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an Onlinekursen sowie Schwedisch für Anfänger mit Karin Peter am Donnerstag, 4. Juni, von 17 bis 17.45 Uhr. Wer diesen kostenlosen Service nutzen will, muss sich auf der Internetseite www.vhs-cl.de für den Onlinebereich „Virtuelles Haus der VHS CL“ anmelden.

Anzeige

Nach der Corona-Zwangspause läuft der auch Präsenzunterricht in den VHS-Geschäftsstellen mit einigen ausgewählten Kursen allmählich wieder an – unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes, das nach Angaben der stellvertretenden VHS-Geschäftsführerin Nadja Heinrich „für größtmögliche Sicherheit“ sorgen soll. Dieses Konzept orientiert sich am Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan für Schulen, unter anderem mit Abstands- und Desinfektionsregelungen.

Weitere NP+ Artikel

Neustart für Flüchtlingskurs

In Barsinghausen starten Sprachkurse für Englisch, Französisch, Spanisch und Schwedisch. Zudem wechseln die Lehrgänge zur Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen vom virtuellen Online- in den Präsenzunterricht. Einen Neustart gibt es für einen zuletzt unterbrochenen Flüchtlingskurs sowie für das Gesundheitsangebot „Ich nehme ab“.

Die VHS in Wennigsen nimmt zunächst die Reihe „Hilfe, ich wachse“ wieder auf. Der Beginn weiterer Bildungsangebote steht dort noch auf dem Prüfstand, während am Standort in Gehrden wieder Englisch und Italienisch unterrichtet wird. Dort beginnt auch wieder der Malkurs für Landschaftsaquarell.

Sprachunterricht beginnt wieder in Ronnenberg und Springe

Englisch, Französisch und Spanisch bietet die VHS künftig wieder in Ronnenberg/ Empelde und in Springe an. Hinzu kommen in Ronnenberg die Seminare zu den Themenbereichen der Kindeswohlgefährdung sowie „Irgendwie anders – was nun?“.

Bereits angemelde Teilnehmer erhalten persönliche Informationen zu den Bildungsangeboten von der VHS. Auskünfte zu den Kursen gibt es auf der Internetseite www.vhs-cl.de.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Frank Hermann