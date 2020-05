Das Programm der Stadt Barsinghausen zur Sanierung maroder Fahrbahnoberflächen geht weiter: In den nächsten Wochen erhalten die Straßen Am Untergut und Haselnußecke, Im Sackfeld und der Lilienweg neue Asphaltdeckschichten.

Die Fahrbahnoberfläche der Straße Am Untergut in Egestorf erhält in den nächsten Wochen eine neue Asphaltdecke. Quelle: Andreas Kannegießer