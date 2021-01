Barsinghausen

Eine dichte Schneedecke macht den Deister in diesen Tagen zu einer weißen Winterlandschaft. Viele Ausflügler und Tagestouristen haben am Wochenende die Gelegenheit zu einer Wanderung oder Rodeltour durch den verschneiten Wald genutzt. Trotz des großen Andrangs blieben chaotische Verhältnisse, wie sie noch zu Beginn der Woche auf den Zufahrtstraßen und auf dem großen Parkplatz am Nienstedter Pass herrschten, am Sonnabend und Sonntag aus.

Zur Galerie Wieder großer Andrang am Nienstedter Pass / Polizei notiert die Falschparker am Straßenrand

Mitarbeiter der Stadtverwaltung regelten jeweils von 9 bis 16 Uhr den Autoverkehr auf dem Nienstedter Pass. Nachdem der Parkplatz bereits an den Vormittagen belegt war, durften Autos nur dann auf das Gelände fahren, wenn ein anderes Fahrzeug zuvor die Stellplätze verlassen hatte.

Kontrolle am Parkplatz

„Hier ist zwar viel los, trotzdem läuft es bislang ganz entspannt. Die Autofahrer zeigen Verständnis für unser Vorgehen und reagieren total gelassen“, berichtete Christiane Röhler, die gemeinsam mit Beate Schasse am Sonnabendnachmittag die Zufahrt zum Pass-Parkplatz regelt. Ungeduldige Fahrer oder gar Beschimpfungen habe es bislang nicht gegeben „Im Gegenteil: Einige Leute bedankten sich sogar ausdrücklich dafür, dass wir für einen geordneten Ablauf sorgen“, sagte Röhler, die eigentlich Erzieherin ist und sich freiwillig für den Kontrolldienst an diesem Nachmittag gemeldet hatte.

Beate Schasse (links) und Christiane Röhler regeln die Zufahrt auf dem Parkplatz am Nienstedter Pass. Quelle: Frank Hermann

„Unsere Kollegen aus dem Ordnungsamt haben SOS gefunkt, weil sie Unterstützung wegen des starken Andrangs der Schneetouristen im Deister benötigten. Da war es für uns aus den Kindergärten selbstverständlich, eine Zweistundenschicht am Parkplatz zu übernehmen“, erklärte die Erzieherin.

Polizei zeigt Präsenz

Viel Präsenz gezeigt hat am Wochenende auch die Polizei. Denn trotz aller Appelle und Hinweisschilder kam es auf der Passstraße immer wieder zu Verkehrsbehinderungen, weil Autofahrer ihre Fahrzeuge in der Parkverbotszone am Straßenrand abgestellt hatten. „Hier wurden die Parkverstöße entsprechend geahndet“, berichtete ein Sprecher des Kommissariats Barsinghausen.

Die Polizei zeigt Präsenz bei dem starken Andrang auf der Passstraße und notiert Falschparker am Straßenrand. Quelle: Frank Hermann

Bei erheblichen Behinderungen durch Falschparker werde die Polizei die Autos auch abschleppen lassen, betonte der Beamte. Bis zum Sonntagmittag musste der Abschleppdienst aber nicht gerufen werden. Zudem wies die Polizei immer wieder darauf hin, möglichst weitere Parkmöglichkeiten am Deisterrand zu nutzen – und nicht mit dem Auto bis auf den Nienstedter Pass zu fahren.

Zunächst hatten auch Jenny Harenberg, Michael Rischer und Coronna Wernicke aus Hagenburg den Nienstedter Pass für einen Familienausflug im Deister angesteuert. Dann kehrte die Gruppe jedoch angesichts der knappen Parkmöglichkeiten um und stellte das Auto am Waldrand in Barsinghausen ab. „Wir haben davon gehört, dass im Deister viel Schnee liegt. Darum sind wir mit den Kindern losgefahren, um diese Winterlandschaft richtig genießen zu können“, sagte Wernicke. Gerade in Zeiten von Corona mit all den Einschränkungen und Bestimmungen zum Infektionsschutz sei es „eine schöne Abwechslung und seltene Gelegenheit, mal etwas anderes zu sehen“.

Abwechslung im Schnee

Im Gepäck hatten die Ausflügler heißen Kakao und Glühwein sowie Brötchen für eine Rast unterwegs an der Stern-Schutzhütte. Dort hatten andere Wanderer in den Tagen zuvor zwei Schneemänner auf dem Tisch vor der Hütte drapiert – sehr zur Freude der Geschwister Leni (7) und Lena (8). „Wir haben auf dem Weg hierher auch schon einen kleinen Schneemann gebaut“, berichtete Lena. Und das nächste Mal wollen die Kinder unbedingt auch einen Schlitten mitnehmen, damit sie im schneebedeckten Deister rodeln können.

Von Frank Hermann