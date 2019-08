Barsinghausen

Mit einem Festakt im Barsinghäuser Zechensaal hat die Stadt Barsinghausen am Freitagnachmittag das 50-jährige Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte gefeiert. Mehr als 110 Vertreter aus Politik, Verwaltung, Vereinen und der Bürgerschaft nahmen an der Veranstaltung teil. Während des Festaktes wurde erstmals die Ausstellung zur jüngeren Stadtgeschichte präsentiert, die vom Team des Büros des Rates in der Stadtverwaltung erarbeitet worden ist.

Im Mittelpunkt der Festveranstaltung stand das zwanglose Beisammensein der Gäste, die Redebeiträge dagegen fielen erfrischend kurz aus. Unter den Gästen waren auch alle drei Barsinghäuser Ehrenbürger – Rosemarie Struß, Dieter Lohmann und Karl Rothmund – sowie der Bürgermeister aus Barsinghausens polnischer Partnerstadt Brzeg Dolny, Pavel Pitak.

Mehr als 110 Gäste nehmen im Zechensaal an dem Festakt zum Barsinghäuser Stadtjubiläum teil. Quelle: Andreas Kannegießer

Mit dem Festakt erinnerte die Kommune an den 21. August 1969, als der damalige niedersächsische Innenminister Richard Lehners die Urkunde über die Verleihung der Stadtrechte an den damaligen Barsinghäuser Bürgermeister Walter Theil überreicht hatte. Nach den Worten des heutigen Bürgermeisters Marc Lahmann hatte der Akt der Stadtwerdung nachhaltige Auswirkungen auf die Kommune. „Das Bewusstsein der Bürger ändert sich“, sagte Lahmann.

Viel Geld für Infrastruktur

Der Bürgermeister erinnerte daran, dass Barsinghausen bereits 1934 mit damals etwa 5000 Einwohnern in einem ersten Vorstoß den damaligen Landkreis gebeten hatte, die Stadtwerdung zu unterstützen. „Der Antrag blieb aber auf dem Dienstweg hängen“, berichtete Lahmann. Nachdem die Stadtrechte dann 1969 tatsächlich verliehen wurden, habe Barsinghausen „eine bemerkenswerte Entwicklung genommen“, sagte der Verwaltungschef. Beispielhaft nannte er die hohen Investitionen in die Infrastruktur und den Umbau der Marktstraße in eine Fußgängerzone 1976. Heute lebe die Stadt durch das Engagement ihrer Bürger, sagte Lahmann. „ Barsinghausen ist attraktiv, hier lässt es sich gut leben.“

Ein süßer Gruß mit dem Barsinghäuser Stadtwappen liegt für die Gäste des Festaktes bereit. Quelle: Andreas Kannegießer

Viel Lob gab es auch von Niedersachsens Landtagsvizepräsident Bernd Busemann und dem Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages, Jan Arning. „Jeder Niedersachse weiß, was Barsinghausen ist“, sagte Busemann. Er erinnerte an die bergbauliche Vergangenheit der Deisterstadt. Noch vor rund 100 Jahren sei die Hälfte aller Arbeitnehmer im Steinkohlebergbau tätig gewesen. Nach dem Ende des Bergbaus sei der Wandel in Barsinghausen geglückt. Heute sei Barsinghausen „eine sehr schöne, lebenswerte Stadt, die in eine attraktive Umgebung eingebettet ist“.

Alles richtig gemacht

Auch Arning, der in der Nachbarkommune Wennigsen zu Hause ist, bezeichnete Barsinghausen als „Musterbeispiel für einen gelungenen Strukturwandel binnen kurzer Zeit“. Dies sei das Ergebnis einer konsequenten Politik von Rat und Verwaltung in den vergangenen Jahrzehnten. Arning hob auch die Haushaltskonsolidierung der vergangenen Jahre hervor. Bei den Sparbemühungen habe Barsinghausen seinen Bürgern viel abverlangt, aber das habe sich gelohnt. „Sie haben in den letzten 50 Jahren alles richtig gemacht“, sagte Arning.

Ausstellungsmacher: Das Team des Büros des Rates mit Christian Kneußel (von links), Anna-Maria Diedrichs, Mabel Brunke, Benjamin Schrader und Norbert Wehrmann hat die Ausstellung zum Barsinghäuser Stadtjubiläum vorbereitet. Quelle: Andreas Kannegießer

Von Andreas Kannegießer