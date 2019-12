Viel Lob für die Abläufe bei der Volkshochschule

Barsinghausen

Die Volkshochschule Calenberger Land ( VHS) ist stolz auf die hervorragenden Ergebnisse bei der jüngsten Überprüfung der Bildungseinrichtung. Nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz müssen sich alle anerkannten Einrichtungen in diesem Bereich regelmäßig zertifizieren lassen und dabei ein funktionierendes Qualitätsmanagement nachweisen.

Der aufwendige Prozess ist für die VHS erfolgreich abgeschlossen. Unter der Regie der stellvertretenden VHS-Geschäftsführerin und Qualitätsbeauftragten Nadja Heinrichs hatte die VHS zunächst einen sogenannten Selbstreport erstellt, der anschließend von der Firma Coniflex Qualitätstestierung begutachtet worden ist. Danach folgten in der vergangenen Woche eine Visitation von einer Expertengruppe und ein gemeinsamer Workshop. Am Ende stand ein Erfolg auf ganzer Linie für die VHS: Gutachter Horst Quante, ehemaliger langjähriger Leiter der Volkshochschule Schaumburg, äußerte am Ende viel Lob für die VHS: „Die Volkshochschule Calenberger Land arbeitet durchweg auf hohem Niveau“, sagte Quante. Deshalb erteilte er das Testat ohne jegliche Auflagen.

Hörer stehen im Mittelpunkt

Der ehemalige VHS-Leiter Quante arbeitet bereits seit zwölf Jahren im Bereich der Zertifizierung von Bildungseinrichtungen mit. In dieser Zeit sei es erst das zweite Mal gewesen, dass eine Volkshochschule gänzlich ohne Auflagen – also ohne Prozesse verändern oder optimieren zu müssen – rezertifiziert worden sei, betonte Quante.

Der Gutachter lobte insbesondere den Stellenwert, den die Kursteilnehmer in den Abläufen der VHS Calenberger Land einnähmen. Sie seien die „Stars des Systems“, schrieb Quante in seinem Gutachten. Diese positive Bewertung muss sich nach Mitteilung der VHS nun in den nächsten vier Jahren weiter in jedem Kurs der VHS bewähren. „Erst dann steht die nächste Runde der formalen Testierung an“, berichtet Heinrichs.

Aus Sicht des VHS-Leiters Kersten Prasuhn stellt der Zertifizierungsprozess „eine willkommene Chance dar, Abläufe im Unternehmen zu reflektieren“, Die fachkundige Beratung durch Horst Quante sei ein „echter Mehrwert“, sagte er. „Wir können uns nur verändern und verbessern, wenn wir Rückmeldungen bekommen“, sagte der Geschäftsführer. Letztlich enthalte auch eine so positive Reflexion wie das Gutachten von Horst Quante Tipps, „wie man es noch besser machen kann“.

