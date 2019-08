Barsinghausen

Für die Polizei war das 48. Barsinghäuser Stadtfest ungewöhnlich arbeitsreich. Die Einsatzkräfte hatten vor allem in den beiden Nächten zu Sonnabend und Sonntag alle Hände voll zu tun mit Schlägereien, Körperverletzungen, sexuellen Übergriffen, Sachbeschädigungen, Beleidigungen und anderen Delikten wie etwa Verstößen gegen das Waffengesetz.

Gleich zu Beginn des Festes am Freitagabend hatte ein 24-jähriger Mann schwere Straftaten während des Stadtfestes angedroht, wie Zeugen der Polizei berichteten. Die Beamten konnten den Mann ermitteln. Wegen einer akuten psychischen Erkrankung wurde er in ein Landeskrankenhaus gebracht. Noch während der Stadtfesteröffnung am Thie erlitt dort ein sechsjähriger Junge eine schwere Kopfverletzung. Der Junge musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Umstände der Verletzung sind noch völlig unklar. Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden, die etwas gesehen haben.

23-Jährige schlägt Kontrahentin mit Flasche

Am späteren Abend kam es dann an mehreren Schauplätzen im Stadtfestbereich zu Schlägereien und handfesten Auseinandersetzungen: Gegen 0.30 Uhr gingen in der Kirchstraße vier Barsinghäuser im Alter von 17 bis 22 Jahren aufeinander los. Kurz vor 1 Uhr schlug ein Securitymitarbeiter nach einer verbalen Auseinandersetzung auf einen 20-Jährigen ein. Wenige Minuten später schlugen an der Bergamtstraße ein 17- und ein 18-Jähriger aus einer Gruppe heraus auf drei Barsinghäuser ein und verletzten sie.

Am Bahnhof musste die Polizei gegen 2.10 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen etwa zehn Beteiligten schlichten. Zuvor waren eine 24-jährige Barsinghäuserin zu Boden geworfen und ein 22-Jähriger durch einen Schlag ins Gesicht verletzt worden.

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen eine 23-jährige Frau aus Barsinghausen. Sie soll bei einer Prügelei mit einer 26-Jährigen im Bereich der sogenannten Hüttengaudi ihrer Kontrahentin eine Glasflasche über den Kopf geschlagen haben. Kurz nach 2 Uhr wurden in der Straße Am Waldhof zwei 18 und 21 Jahre alte Männer von einem Unbekannten mit einem Schlagring angegriffen.

Unbekannte zerstechen Fahrradreifen

Gegen 2 Uhr morgens störten ein 24-jähriger Garbsener und ein 23-jähriger Barsinghäuser Polizisten in der Marktstraße bei der Aufnahme eines Vorfalls. Beide Männer missachteten die Platzverweise, einer schlug nach den Beamten, der andere leistete massiven Widerstand.

Bei einer Kontrolle fanden Polizeibeamte bei einem 20-jährigen Barsinghäuser ein Einhandmesser und beschlagnahmten die Waffe.

An der Osterstraße und der Bergamtstraße zerstachen Unbekannte am Freitagabend an mehreren Fahrrädern die Reifen.

Auch in der Nacht zu Sonntag mussten die Sicherheitskräfte wieder in vielen Fällen eingreifen. Ein 32-jähriger Mann aus Langenhagen fiel der Polizei kurz vor Mitternacht gleich mehrfach auf, nachdem er sich an der Kirchstraße mit Festgästen aus Barsinghausen geprügelt hatte. Wenig später hatte der Langenhagener selbst Grund, sich bei der Polizei zu beklagen: Er wurde von einer 30-jährigen Barsinghäuserin geschubst, dabei zerriss die Oberbekleidung des 32-Jährigen.

Reizgas in die Augen gesprüht

Kurz nach 23 Uhr fasste ein Unbekannter in der Bergamtstraße einer 16-jährigen Wennigserin aus einer Gruppe heraus an den Po. Ein weiterer Fall von Beleidigung auf sexueller Grundlage – so heißt das Delikt im Amtsdeutsch – ereignete sich später vor dem Rathaus, als eine 19-Jährige aus Osnabrück von zwei unbekannten Männern ebenfalls an den Po und an die Brüste gefasst wurde.

Gegen 0.45 Uhr hat ein unbekannter Täter aus einer Gruppe heraus in der Marktstraße einem 18-jährigen Barsinghäuser Reizgas in die Augen gesprüht. Wenig später attackierte eine Gruppe von sieben bis acht Schlägern zwei Barsinghäuser im Alter von 19 Jahren. Die Angreifer konnten unerkannt flüchten.

Mehrere Verletzte bei Gruppenschlägerei

Eine schwangere 19-jährige Frau aus Osnabrück wurde bei der Auseinandersetzung zweier Gruppen gegen 1 Uhr zu Boden geschlagen und schwer verletzt. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ein 33-Jähriger aus Hülsede und ein 23-jähriger Mann aus Osnabrück wurden bei dem Streit durch Schläge verletzt.

Mehrere Festbesucher sind in der Nacht zu Sonntag von Polizisten beim Konsum von Cannabis erwischt worden, darunter ein 24-jähriger Barsinghäuser und ein 19-Jähriger aus Laatzen.

Von Andreas Kannegießer