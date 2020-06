Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen wird nun vorerst doch nicht zum Experimentierfeld für eines der modernsten Nahverkehrssysteme: Die Region und der Großraumverkehr Hannover (GVH) wollen ab 2021 ein sogenanntes On-demand-Bussystem (zu deutsch: auf Anforderung) testweise in Springe, Sehnde und der Wedemark einführen. Anders als noch vor wenigen Wochen angekündigt ist Barsinghausen nicht unter den Testkommunen.

Die Verwaltung ist nach den Worten von Bürgermeister Marc Lahmann völlig überrascht worden, dass Barsinghausen bei der Präsentation des neuen Rufbussystems am Donnerstag außen vor geblieben ist. Anfang Mai hatte die Verwaltung nach Gesprächen mit der Region schon den Barsinghäuser Ratsfraktionen mitgeteilt, dass Barsinghausen Teil des Pilotprojekts sein werde. „Wir wollten das System auf jeden Fall haben“, bekräftigt Lahmann. Der Bürgermeister kritisiert die mangelhafte Kommunikation seitens der Region. Er habe nun erst aus der Zeitung erfahren, dass Barsinghausen nicht dabei sei.

Liniennetz soll sich nicht ändern

Lahmann erwartet nun, dass sich am vorhandenen Stadtbus-Liniennetz in Barsinghausen vorerst nichts ändern wird. Das neue On-demand-System hatte die Stadtbusse den ersten Planungen zufolge vollständig ersetzen sollen. „Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Phase beim On-demand-System dabei sein werden, wenn es sich bewährt“, sagt der Bürgermeister.

Regionssprecher Klaus Abelmann erklärt auf Anfrage, dass Untersuchungen zum Thema Bedarfsverkehr für mehrere Kommunen durchgeführt worden seien, darunter auch für Barsinghausen. „Am Ende konnten aber nur drei Kommunen ausgewählt werden.“ Nach Einschätzung der Regionsverwaltung, so Abelmann, „wäre Barsinghausen sehr gut für eine zweite Versuchsphase geeignet“.

Von Andreas Kannegießer