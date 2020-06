Verstoß gegen Abstandsregeln: Polizei beendet Party mitten im Wald

Barsinghausen

Bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz reicht der Arm des Gesetzes bis weit in den Deister hinein: Am späten Sonnabendabend haben Beamte des Barsinghäuser Polizeikommissariats eine Party gesprengt, die in einer Hütte auf dem Areal der Forstinteressentenschaft Barsinghausen-Altenhof mitten im Wald gefeiert wurde. Nach Mitteilung der Polizei hatten Zeugen auf das muntere Treiben im Wald hingewiesen. Gegen 22.50 Uhr machten sich Beamte des Kommissariats auf den Weg zu der Hütte – und überraschten eine Gruppe Heranwachsender und junger Erwachsener beim Feiern ohne Einhaltung der Abstandsregeln. Als die Polizei auftauchte, flüchteten nach Angaben des Kommissariats etliche Teilnehmer in den Wald, um sich der Feststellung ihrer Personalien zu entziehen. Gegen fünf Teilnehmer der Zusammenkunft wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Mehr Polizeimeldungen aus Barsinghausen lesen Sie hier.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Von Andreas Kannegießer