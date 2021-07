Barsinghausen

Nach langer pandemiebedingter Pause organisiert der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen am 18. Juli den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. Die Geschäfte in der Innenstadt sind an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr zum sommerlichen Einkaufsbummel geöffnet. Dazu gibt es in der Fußgängerzone ein buntes Rahmenprogramm.

Nach Mitteilung von Unser Barsinghausen steht der verkaufsoffene Sonntag unter dem Motto „Basche isst auf – Street Food in der Innenstadt“. Zusätzlich zu klassischen Imbissständen mit Bratwurst oder Pommes Frites holt der Stadtmarketingverein zum zweiten Mal mehrere Foodtrucks in die Innenstadt. Nach dem großen Erfolg des sogenannten Street Food Sunday beim Herbstmarkt 2019 werden dieses Mal an gleich drei Tagen in der gesamten Fußgängerzone zehn Foodtrucks verschiedene Spezialitäten anbieten.

Gute Erfahrungen in Barsinghausen

Die Wagen sind am Freitag, 16. Juli, Sonnabend, 17. Juli, und am verkaufsoffenen Sonntag jeweils von mittags bis in die Abendstunden geöffnet. Die Bandbreite des Angebots reicht von amerikanischen Burgern und Grillspezialitäten über vegetarische Speisen bis hin zu Köstlichkeiten aus Afrika. Der Stadtmarketingverein kooperiert dabei mit dem Veranstalter Lukas Bock, der auch den Street Food Sunday bereits organisiert hatte.

„Barsinghausen war unsere letzte Station vor der Corona-Pandemie“, sagt Bock. Die Menschen seien begeistert gewesen von den Foodtrucks. „Deshalb haben wir uns entschieden, dieses Jahr gleich für drei Tage zu kommen.“ Der Verein Unser Barsinghausen setzt große Hoffnungen in den ersten verkaufsoffenen Sonntag mit Rahmenprogramm nach langer Pause. „Wir freuen uns, dass wir die bleiernen Monate des Lockdowns hinter uns gelassen haben und hoffen, den ersten verkaufsoffenen Sonntag 2021 für eine noch breitere Zielgruppe attraktiv zu machen,“ sagt Hendrik Mordfeld, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins.

Von Andreas Kannegießer