Barsinghausen

Jugendliche aus der Senegal-AG des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) haben einen Fotokalender mit eigenen Bildern aus dem Senegal erstellt. Der Kalender ist ab sofort zum Stückpreis von 15 Euro im Eine-Welt-Laden, im Bücherhaus am Thie sowie im HAG-Sekretariat Am Spalterhals erhältlich. Vom finanziellen Erlös profitieren zwei Schülerhilfsprojekte in dem westafrikanischen Staat.

Unterstützung seit vielen Jahren

Bereits seit einigen Jahren unterstützen Schülerinnen und Schüler aus der AG die beiden Projekte im Senegal, die von der gebürtigen Barsinghäuserin und ehemaligen HAG-Schülerin Ute Gierczynski-Bocandé direkt vor Ort betreut werden. Allerdings fehlten in der Corona-Krise die öffentlichen Veranstaltungen, um Spenden für den sozialen Zweck einzuwerben.

„Darum haben wir Ideen gesammelt, wie wir Spenden sammeln und Einnahmen erzielen können“, erläutert Aaron Täger. Er hat im Sommer sein Abitur gemacht und das HAG verlassen, gehört aber weiterhin der AG mit derzeit rund 20 Mitgliedern an.

Kalender mit eigenen Fotos

Zu den Ideen gehört insbesondere der Kalender mit Fotoimpressionen aus dem Senegal, die bei Reisen in dem Land entstanden sind. Aaron Täger sowie Liliann Fortmann und Aaron Krassmann stellten eine Auswahl ihrer Fotografien mit Land und Leuten für die Gestaltung des Kalenders zur Verfügung. Außerdem weist der Kalender auf deutsche und auf senegalesische Feiertage mit ihren jeweiligen Bedeutungen hin.

In einer Auflage von zunächst 175 Exemplaren geht der Senegal-Kalender zum Preis von 15 Euro in den Verkauf. Der Erlös geht zum einen als Spende an das Schulprojekt in der Region Kédougou. Dort erhalten Kinder die Möglichkeit, am Unterricht teilzunehmen und ihren Schulabschluss zu machen. Zum anderen fördert die AG mit den Einnahmen ein Internat in der Provinzstadt Salémata, wo Jugendliche eine weiterführende Schule besuchen können.

Kontakte nicht abreißen lassen

Für die Zukunft hoffen die AG-Mitglieder unter der Leitung der beiden Schülerinnen Hannah Schubert und Alina Quindt, erneut eine Reise in den Senegal organisieren zu können. Dahinter steht der Wunsch, die persönlichen Kontakte zu den Schülerhilfsprojekten nicht abreißen zu lassen. „Dieser Wunsch ist da. Aber wir müssen abwarten, ob und wann wir angesichts der Corona-Entwicklung in eine konkrete Planung gehen können,“ sagt Hannah Schubert.

Von Frank Hermann